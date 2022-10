Falcao, en El Partidazo de COPE: "No lo festejé; siempre es especial enfrentarme al Atleti"

Juanma Castaño entrevistó en El Partidazo de COPE a Radamel Falcao, delantero del Rayo Vallecano que logró el empate en el descuento en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid: "El equipo buscó los tres puntos durante los noventa minutos. Tuvimos tres opciones muy claras pero nos llevamos el premio con el empate".

Sobre el penalti pitado a su favor en el minuto 92, el delantero colombiano tiene claro que él lo tiraría: "Era muy clara la jugada, yo estaba preparándome para ejecutar. Es muy poco más de tensión pero ya he vivido muchas situaciones como esta".

Por último, Falcao confirmó que no quiso celebrar el gol al enfrentarse a su ex equipo: "No lo festejé, solo me fui al córner. Siempre es especial enfrentarme al Atleti, tenía muchas ganas. La gente siempre me trata muy bien, con muchísimo cariño".