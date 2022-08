Estos son los jugadores que todavía no han sido inscritos por sus equipos en LaLiga

LaLiga arranca este viernes y muchos equipos todavía tienen trabajo en los despachos para inscribir a las nuevas incorporaciones que han realizado en el mercado de traspasos. Por el momento, a falta de cuatro días, en total son 28 jugadores los que todavía no están inscritos en la competición y por tanto no podrían debutar en la primera jornada. Estos son los futbolistas que todavía no tendrían permiso para jugar con sus equipos.

ALMERÍA

Houboulang Mendes.

ATHLETIC CLUB

Todos los jugadores inscritos.

ATLÉTICO DE MADRID

Griezmann (por problemas burocráticos).

FC BARCELONA

Sergi Roberto, Dembélé, Kessie, Christensen, Raphina, Koundé y Lewandowski.

CÁDIZ

Todos los jugadores inscritos.

CELTA DE VIGO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Agustín Marchesín, Luca de la Torre, Gonçalo Paciencia y Carles Pérez (fichaje que se anunciará este martes).

ELCHE

Todos los jugadores inscritos.

ESPANYOL

Edu Expósito (fichado este lunes).

GETAFE

Todos los jugadores inscritos.

GIRONA

Todos los jugadores inscritos.

MALLORCA

Todos los jugadores inscritos.

OSASUNA

Moi Gómez.

RAYO VALLECANO

Sergio Camello.

REAL BETIS

Joaquín, Claudio Bravo, Andrés Guardado, Luiz Felipe, Luiz Henriquez y Willian José.

REAL MADRID

Todos los jugadores inscritos.

REAL SOCIEDAD

Todos los jugadores inscritos.

REAL VALLADOLID

Todos los jugadores inscritos.

SEVILLA

Marcao, Alex Tellez e Isco. Koundé sigue inscrito en LaLiga como jugador del Sevilla.

VALENCIA

Samuel Lino y Samu Castillejo.

VILLARREAL

Todos los jugadores inscritos.