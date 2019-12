Ernesto Valverde: "El fútbol tiene ser algo que una a todo el mundo, no que separe"

El entrenador del Barcelona atendió a los medios en la previa del Clásico de este miércoles a las 21h.

¿Puede ser más decisivo que otros?

"Todavía estamos en la primera vuelta, quedan partidos por delante y cualquiera de los equipos le gustaría ir por delante, pero aún así queda mucha Liga. No hay distancias. Independientemente de la diferencia de puntos, pero todo se iguala en este tipo de partidos".

¿Ambiente fuera?

"Estamos centrados en lo deportivo, lo que hay dentro del campo".

¿Cambio de rutina hace que estéis al 100%?

"Es cambio, pero no es significativo, es lo que hacemos cuando jugamos fuera. No es problema para nosotros".

¿Fuera o dentro del vestuario el tema extradeportivo?

"Estamos atentos a lo que ocurre y estamos acostumbrados a que haya expectación en todos los partidos y especialmente en este. Lo que nos preocupa es el partido, lo otro es algo que no podemos llegar. Nosotros tenemos que actuar en los 90 minutos".

¿Te reafirmas que no tenía sentido aplazar partido?

"En aquel momento pensaba que mejor era jugar y mañana pienso lo mismo. La gente se pueda expresar en un sentido o en otro, pero el partido se va a jugar".

¿Si te encuentras con Zidane en el hotel te tomarías un café?

"Si me encuentro, ya veremos que ocurre, pero es difícil que nos encontremos".

¿Se han igualado fuerzas?

"El partido de hace dos meses era igualado, y este también lo veo. En aquél momento íbamos uno o dos puntos por delante, y ahora estamos igualado. Los dos equipos estamos muy parejos en esta ocasión, y aunque no estuviéramos, en este partido todo se iguala".

¿Tenéis tomada la medida el Barça al Madrid?

"Sobre todo en los partidos de fuera de casa, en casa nos ha costado algo más, exceptuando el año pasado…Aquí el Real Madrid es un equipo que juega bien y con intensidad".

¿Arthur?

"Ayer no entrenó y veremos si ahora entrena. Es difícil que pueda estar mañana".

¿Gritos, insultos…y cómo valoras que se haya abierto la lata?

"Sé que ocurrió eso en el partido del Rayo-Albace. Mañana la gente se puede expresar libremente siempre que haya respeto para todo el mundo, para los que actuamos, aficiones contrarias…no sé qué ocurrirá ahora, ya lo veremos. El fútbol tiene ser algo que una a todo el mundo, no que separe".

¿Tener un día más es importante?

"Influye el tener un día más, es una pequeña ventaja. Como estaba previsto el partido anterior, nosotros teníamos menos ventaja, en estas ocasiones los equipos se preparan y la motivación está por encima de todo".

¿Anular a Benzema?

"Es un jugador que está haciendo una gran temporada y está viendo puerta con facilidad, es fundamental para nosotros tenerlo controlado".

¿Demuestra igualdad?

"A pesar de las diferencias, los Clásicos siempre son igualados, la tabla demuestra que la Liga está igualada. El que gane se pondrá tres puntos por encima y un paso adelante antes de que termine la primera vuelta".

¿VAR?

"Estaba claro que con la llegada del VAR no iban a acabar las polémicas, el fútbol lleva la polémica metida dentro, cada uno va a ver las jugadas desde su punto de vista. El otro día no se señaló penalti y no tengo nada más que decir".

¿Cambio de idea por estar Isco y no Hazard?

"Tenemos que buscar nuestra forma de jugar, independientemente de cómo estén ellos. Ellos tienen bastantes variables y lo tendrá que decidir su entrenador y no sé que puede poner mañana en el campo. Puede jugar Bale, Isco, Rodrygo, Vinicius…Nosotros tenemos que ajustarnos a nuestro guión".

¿Entorno social y político…es el Clásico más difícil?

"No, todos son difíciles. Todos tienen trascendencia. Incluso el que jugamos hace dos años cuando éramos campeones. Tiene trascendencia porque estamos igualados en la tabla, que es lo nos importante".

¿Ansu Fati y Carles Pérez?

"Es el primer partido de algunos de nuestros jugadores y podrán vivirlo en primera persona y tiene unas connoataciones especial, con ritmo especial y la trasdencia se nota desde el vestuario".