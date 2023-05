Enes Ünal confirma que se ha roto el ligamento cruzado: "Ha sido un gran golpe para mí"

El delantero del Getafe, Enes Ünal, ha confirmado en su cuenta de Instagram la gravedad de la lesión de rodilla que sufrió este pasado miércoles, en el partido ante el Betis en el Benito Villamarín. El turco tiene roto su ligamento cruzado, confirmando los peores pronósticos posibles. Se perderá lo que queda de temporada y, también, gran parte del curso que viene.

"Hola a todos, tengo malas noticias para ustedes. Tengo mi cruzado roto. La vida se mueve de maneras misteriosas. Mientras luchábamos por un gran objetivo y sentía que estaba dando grandes pasos en mi carrera, no puedo mentir. Ha sido un gran golpe para mí", ha dicho en su post publicado en Instagram.

En un texto escrito tanto en español como en turco, Ünal señala que está centrado ahora en su recuperación y en seguir "siendo positivo, disfrutando de la vida". "Me quedan 2 cosas por hacer ahora. Apoyar a mis compañeros hasta el final, no tengo ninguna duda de que nos salvaremos. La segunda será prepararme para la operación y seguir adelante día a día. Siento muy positivo y me siento que este es otro desafío en mi camino. Lamentar no es opción para mi y voy a seguir siendo positivo disfrutando de mi vida y este parte de mi profesión", dice el ariete del Getafe.

Enes Ünal ha sido el delantero más importante para el Getafe para esta temporada. En concreto, el internacional con Turquía ha marcado 14 goles y ha proporcionado tres asistencias en estos 35 partidos de LaLiga. No podrá estar en los dos últimos partidos de LaLiga, ante Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez y ante el Valladolid en el José Zorrilla, encuentros donde se jugarán la permanencia.