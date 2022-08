Emery, sobre Juan Foyth: "Está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó en rueda de prensa que ante las informaciones aparecidas sobre el interés del Barcelona en fichar al defensa argentino Juan Foyth, que ve al futbolista contento en el club y aseguró que le ha transmitido tranquilidad.

El técnico mostró su disconformidad con que el mercado de fichajes siga abierto una vez se ha iniciado la competición oficial y evaluó la situación de otros jugadores que podrían salir del club.

"No está afectando, pero no tiene sentido que el mercado no se cierre en el arranque del campeonato. No lo entiendo que se esté jugando y no se cierre el mercado. Foyth tiene molestias, pero es verdad que sí nos puede afectar que se puedan dar movimientos de salida. Nos afectaría que se ejecute un pago de cláusula inesperado o que el jugador piense que puede salir por una oferta que le interese", relató.

"Estamos pendientes del mercado y de lo que puede pasar, hay algunos casos que esperábamos y otros no. Juan Foyth está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad. He hablado con él del partido y no más. Sabemos lo que quiere el Villarreal, sabemos que el jugador está tranquilo y del Barcelona ya no sabemos", añadió.

Preguntado por las salidas que parecen inminentes de Boulaye Dia y Paco Alcácer contestó que "sabían la idea y siempre ha sido esa. Han estado con el grupo más o menos, pero con esa idea. No sé si están cerca o no, han habido movimientos y veremos qué sucede".

Respecto a la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, declaró: "Es un nombre que ha estado ahí, pero vamos a hablar y a analizar cómo estaremos de cara a este inicio y qué necesitamos. Es una liga extraña y muy intensa de partidos y exigencias. Todo eso hay que analizarlo y prevenirlo, por eso hay que ajustarlo y vamos a trabajar para ver qué solución tomamos. Con las salidas que haya vamos a ver las posibilidades que tengamos".

Otro nombre del mercado es la del defensa internacional sub-21 Jorge Cuenca por el que han mostrado interés en lograr su cesión algún club de Primera."Hasta el 31 de agosto no se puede confirmar nada, pero está haciendo un buen trabajo y él está implicado y con ganas. Salen informaciones pero yo me fio más de mis sensaciones y lo veo bien aquí", concluyó Emery.