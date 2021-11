Emery: "No siento respeto y me duele no sentir ese respeto por esas decisiones arbitrales tan claras"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, atendió a Movistar+ tras el partido ante el Barcelona, donde su equipo cayó (1-3), pero donde él se mostró satisfecho por el partido de sus jugadores a pesar del resultado y valoró aquello que "no está en nuestras manos".

?? @UnaiEmery_ sobre las jugadas polémicas



? "No siento respeto. No entiendo que el VAR no entre"



?? "Ha habido otro penalti a Albiol, pero el de Piqué es 99% penalti"#TjCOPEpic.twitter.com/3hc2XEkOws — Tiempo de Juego (@tjcope) November 27, 2021

El conjunto amarillo reclama varias jugadas polémicas, pero sobre todo, unas manos de Gerard Piqué en el primer tiempo y sobre esta jugada, el técnico del Villarreal lo ve claro: "No tiene justificación las decisiones arbitrales. ¿Por qué no se pita un penalti así?".

Además, Emery va un poco más allá al apuntar que no siente respeto por parte del colectivo arbitral: "No siento respeto…y me duele por no sentir ese respeto por esas decisiones tan claras. El Villarreal se merece que alguien le explique por qué no le han pitado ese penalti".

"También ha habido un penalti a Raúl, le agarran también", añade el entrenador de Hondarribia y deja un mensaje claro "Hoy ha tenido incidencia el árbitro en el resultado. El resultado se ve condicionado por esas circunstancias".

En rueda de prensa, Emery volvió a mostrar su malestar por las decisiones arbitrales y aseguró que él cree en el VAR, "pero lo que no entiendo es quién está en el VAR" y añadió "no es normal que el del VAR no haga nada".

El entrenador amarillo llegó incluso a señalar que los del Barcelona se podrían sentar mal porque "van a pensar que tienen más poder que nadie".