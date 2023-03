La dura carta de Ander Herrera: "Estoy en el momento más difícil de mi carrera"

Ander Herrera fue uno de los grandes fichajes del Athletic Club en el pasado mercado de verano, llegando cedido del PSG en una operación por la cual el centrocampista ya es propiedad del Athletic. Sin embargo, no ha podido tener el rendimiento esperado, aquejado de varias lesiones. De hecho, solo ha disputado ocho de los 23 partidos de Liga que se han jugado hasta el momento, un dato significativo de lo que está viviendo Herrera en su segunda etapa en Bilbao.

El centrocampista nacido en Bilbao ha publicado un duro post en su Instagram, revelando el periodo tan negativo que está viviendo en su carrera.

"Estoy pasando, sin duda, por el momento más difícil de mi carrera. Hace algo más de un año comencé a tener problemas musculares reiterativos de los cuales no consigo recuperarme. Para alguien como yo, que tiene pasión por su profesión y disfruta cada día de ella intensamente, es algo muy duro", ha escrito Ander Herrera en sus redes sociales.

Incluso ha revelado que sopesó una posible retirada: "En ocasiones, se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla pero no me lo perdonaría.

Queremos educar a nuestras hijas en la constancia y en la superación de los obstáculos que se puedan encontrar en el camino y eso sería exactamente lo contrario".

Termina con un mensaje positivo, dejando claro que "seguirá peleando" esta temporada. "Voy a seguir buscando soluciones y trabajando para volver a hacer lo que más me gusta y devolver el cariño de la gente que me rodea", concluyó Herrera.