Dura autocrítica de Álvaro Cervera con el Cádiz: "Ahora mismo esto no es un equipo para competir en Primera"

El 0-4 que ha encajado el Cádiz frente al Athletic de Bilbao este lunes en el Ramón de Carranza ha hecho que el entrenador del equipo cadista, Álvaro Cervera, estallase tanto en la rueda de prensa como en declaraciones a Gol.

"Cuando un equipo al que le meten tantos goles en tan pocos partidos, si el equipo lleva tanto tiempo así, el culpable soy yo. Ahora mismo, esto no es un equipo para competir en Primera División", declaró tajante.

El Athletic golea al Cádiz por la vía rápida Los goles de Berenguer (2), Unai López y Williams prolongan la crisis de un Cádiz en caída libre. Un punto de los últimos 15 es el pobre bagaje del equipo de Álvaro Cervera. 15 feb 2021 - 19:49

Cervera no cree que sea tanto por el marcador frente al equipo de Marcelino, sino por la dinámica negativa en la que está sumida el equipo: "No es un día duro porque llevamos creo que cuatro partidos en los que nos han hecho quince goles. Es un periodo de tiempo largo en el que el equipo no es reconocible y encaja muchos goles".

"Cuando pasa eso, la culpa es un poco de todos pero el máximo culpable soy yo porque yo soy el que tiene que arreglar esto y no consigo hacerlo", insistió el entrenador del Cádiz.

Cervera criticó que el equipo no entrase antes en el partido frente al Athletic: "El partido de hoy se ha visto más que nunca, un equipo en acción y otro equipo a la espera de ponerse; y cuando nos hemos puesto, ya llevábamos un 0-3. Aún así, en fútbol se puede competir, pero en ningún momento hemos competido. Mucha facilidad para ellos, no te puedo dar una explicación: aunque puedo decir que son mejores que nosotros, que lo son, pero no es una explicación".

"Pensábamos que teníamos que defender bien, y en diez minutos ya nos habían hecho tres ocasiones de gol.No encuentro una explicación, habrá que buscarla, pero el principal culpable de esto soy yo", finalizó.