Dos partidos de sanción a Savic y Ferran Torres por su pelea en el Atlético-Barcelona

Stefan Savic y Ferran Torres han sido castigados con dos partidos por la tarjeta roja directa que ambos vieron el pasado domingo en el partido de la 16ª jornada de LaLiga Santander que enfrentó en el Cívitas Metropolitano al Atlético de Madrid y al Barcelona.

En el descuento del choque ambos se enzarzaron en una pelea en la que se agarraron de la camiseta, del cuello, e incluso del pelo y acabaron en el suelo. Munuera Montero no lo dudo y expulsó de manera inmediata a los dos futbolistas. Se trata de la sanción mínima que podía caerles a ambos. Esta tendrá que ser cumplida en LaLiga Santander.

El FC Barcelona presentó alegaciones a esta expulsión asegurando que lo descrito por el árbitro no se correspondía con lo que "en realidad" sucedió y que se tuviera en cuenta que la acción se produjo "en la disputa del balón". Sin embargo, en su resolución, Competición subrayó que las imágenes aportadas por el club "no contradicen la apreciación arbitral" y que "muestran como el jugador expulsado despliega la conducta que determina la decisión arbitral", por lo que no existiría "error material manifiesto" de Munuera Montero, por que lo considera "adecuada" la sanción de dos partidos.

Así, el central montenegrino del Atlético de Madrid se perderá los partidos contra el Almería y el Valladolid y el delantero español del Barcelona los duelos frente al Getafe y al Girona. En el acta del partido, el árbitro Munuera Montero describió así la acción por la que fueron expulsados ambos jugadores:





"En el minuto 90 el jugador (15) Savic, Stefan fue expulsado por el siguiente motivo: Sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado entre ambos.

En el minuto 90 el jugador (11) Torres García, Ferran fue expulsado por el siguiente motivo: Agarrar persistentemente del pelo a un adversario, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos".