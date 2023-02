Dos partidos de sanción a Paulista: "No estoy orgulloso, a veces resulta difícil controlar los nervios"

Gabriel Paulista fue el gran protagonista de la derrota del Valencia por 2-0 en el Bernabéu de este jueves en un partido aplazado de la 17ª jornada de LaLiga Santander. El central brasileño del conjunto che fue expulsado a los 72 minutos de encuentro tras ver la roja directa después de propinar una brutal patada a Vinicius sin ninguna opción de llegar al balón.

Ahora, horas después de la acción Gabriel Paulista ha querido explicar qué le llevó a cometer la acción y ha querido pedir perdón a su afición por dejar al equipo con uno menos en la situación tan delicada que vive el Valencia, con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

"Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. Aveces, resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros", escribió Gabriel Paulista.

El futbolista ha sido castigado con dos partidos de suspensión por el Comité de Competición, según informa Isaac Fouto. Uno por la expulsión con roja directa y otro por juego violento. No estará disponible en los choques ante Girona y Athletic de Bilbao.