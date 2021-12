Dos partidos de sanción para Quique Sánchez Flores

Quique Sánchez Flores ya conoce su castigo. El técnico azulón que fue expulsado por Figueroa Vázquez con roja al final del partido entre el Getafe y el Athletic Club de Bilbao (0-0) va a tener que cumplir dos partidos de sanción. Al ver la tarjeta, el propio Quique perdió los nervios y se fue a por el colegiado mientras era sujetado por miembros de su cuerpo técnico y del jugador Carlos Aleñá. Después de desestimar las alegaciones presentadas por el conjunto madrileño, Quique va a tener que cumplir dicha suspensión en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario con una multa accesoria al Getafe de 700 euros y de 600 al entrenador.

Esta sanción impedirá al técnico azulón sentarse en el banquillo en los dos últimos partidos del año: ante el Alavés en Mendizorroza (sábado 11 de diciembre, 16:15 horas) y ante Osasuna en el Coliseum (domingo 19 de diciembre, 18:30 horas). Al aplicarse solo en LaLiga, Quique Sánchez Flores si podrá estar con el equipo en el duelo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares del próximo jueves 16 de diciembre a las 21:00 horas.

El motivo de la expulsión del entrenador, una vez terminado el partido, según el acta fue: "Otras incidencias: (Técnico: Enrique Sánchez Flores) Tras finalizar el partido, la árbitro asistente número uno me comunica que el entrenador debe ser expulsado por entrar en el campo y dirigirse al cuarto árbitro de manera exaltada y a viva voz con los brazos en alto, protestando una decisión nuestra, diciéndole: "ha sido falta, ha sido falta".

"A continuación, se dirigió a la árbitra asistente número uno, protestando reiteradamente y repitiendo las frases anteriores con tono amenazante. Una vez mostrada la roja, se dirigió a mí de manera agresiva, diciendo:"¿por qué me has expulsado?", "yo no he hecho nada." Tras estos hechos, tuvo que ser sujetado por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico en reiteradas ocasiones para poder ser retirado del terreno de juego", dice el acta.