Dos partidos de sanción para Correa tras su agresión a Chema Rodríguez

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa ha sido sancionado este miércoles con dos partidos por el Comité de Competición, por agredir a Chema Rodríguez sin balón en el partido contra el Levante de la última jornada de la Liga española de fútbol.

Han sido sancionado también, por acumulación de cartulinas los jugadores: Maksovic (Getafe CF) Llorente Ríos (Real Sociedad de Fútbol) y Elustondo Irribarria (Real Sociedad de Fútbol). Así como los valencianistas Parejo y Gayá; Rog y Mercado en el Sevilla FC además de los defensores Carvajal y Sergio Ramos del Real Madrid.

El Comité de Competición ha sancionado este miércoles con dos partidos de suspensión al técnico del Real Celta de Vigo Fran Escribá, recien renovado dos años, tras su expulsión en el último encuentro de liga frente al Rayo Vallecano.

El técnico valenciano ha sido suspendido en virtud del artículo 120 CD. El colegiado Mateu Lahoz reflejó en el acta que Escribá se dirigió a él "a viva voz y con los brazos en alto protestando" una de sus decisiones.

"No puedo explicarlo. Me gustaría poder decir que dije alguna barbaridad. No sé qué va a inventar en el acta. Es imposible expulsar a un entrenador por eso" señalo Escribá en la rueda de prensa posterior al encuentro.