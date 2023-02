Doherty recuerda sus tuits antiguos sobre el Atlético: "Siempre he animado a este club"

Matt Doherty, lateral derecho irlandés de 31 años incorporado por el Atlético de Madrid como cedido procedente del Tottenham, aseguró durante su presentación que lleva "mucho tiempo admirando a este club", algo que ha plasmado con anterioridad en sus redes sociales.

"Es un placer. Llevo mucho tiempo admirando este club. Lo podéis ver en mis tuits, a lo largo de los años les he apoyado. Me gusta el ambiente de familia entre sus fans y cuando llegó la oportunidad, era algo a lo que no podía decir que no", indicó.

"Nunca me imaginé en esos momentos que podría ocurrir alguna vez algo así. Soñaba con jugar en la Premier pero son oportunidades que no esperas. Esta es una oportunidad que podía aprovechar mejorando como persona, explorando una nueva cultura, un nuevo club. Me resultó imposible decir que no", señaló.

Doherty, que lucirá el dorsal número 12, explicó los motivos de su admiración por el club rojiblanco: "Me hizo admirarles cuando jugaron la Champions League contra equipos ingleses. Me gusta la pasión de los aficionados, admiré siempre cómo preparaba el entrenador a su equipo ante las dificultades. Cuando llegó la oportunidad no pude rechazarla, es un auténtico placer estar aquí".

"Lo veo como una oportunidad de mejorarme a mí mismo, de trabajar con un entrenador de talla mundial. Es fútbol, intentar mejorar e intentar mejorar a mi equipo. Voy a estar hasta final de la temporada pero no tiene porque ser el final. Va a depender de mí, en principio son seis meses y ya veremos qué pasa después", manifestó.

Sobre las críticas a un supuesto estilo defensivo del Atlético afirmó que este "tiene que ver con la opinión" y que a lo mejor no es la misma que tiene él, al tiempo que comentó que "hay más de una manera de jugar en un partido".

Asimismo detalló cómo había sido su primer encuentro con el entrenador Diego Pablo Simeone: "Mi mensaje fue que aquí estoy, que estoy fuerte, que estoy listo para jugar en la derecha, en la izquierda, en el centro... voy a trabajar todo lo posible para él, para el club y para el equipo. Estoy listo para ayudar".

Acompañando a Doherty en su puesta de largo estuvo el presidente Enrique Cerezo: "Eres el primer irlandés del Atlético. Es un placer darte la bienvenida y ten por seguro que todos nosotros, dirigentes, plantilla, cuerpo técnico y empleados te ayudaremos a que tengas una rápida integración al club y al fútbol español".

"Nuestra extraordinaria afición te dará la mejor de las bienvenidas. Sabemos que defenderás con orgullo, esfuerzo y trabajo la camiseta rojiblanca. Te deseamos toda la suerte en esta nueva etapa en tu nueva casa", añadió.

También tuvo unas palabras hacia su persona el exjugador Miguel Ángel Ruiz: "Vienes al mejor equipo de España. Sé tu mismo porque entrenas y vas a la disputa fuerte, eres un profesional y seguro que pones a disposición del grupo tu energía individual. Te vas a encontrar una familia. La afición te va a decir que te quiere, pero le tienes que dar algo. Si eres tú mismo, seguro que les vas a conquistar".