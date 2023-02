El Real Madrid destroza al Valencia en dos minutos y se coloca a cinco puntos del Barça

Courtois: "Hay que proteger a Vinicius" El entrenador del Real Madrid habló en DAZN de la victoria de los blancos ante el Valencia y de la fuerte entrada que recibió Vinicius de Gabriel Paulista, que le costó la roja. 02 feb 2023 - 23:22

























Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de su equipo durante el partido de la jornada 17 de LaLiga.EFE





LA OPINIÓN DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO:

ALBELDA: "El Valencia no está para competir en el Bernabéu, está para otras cosas"

CAÑIZARES: "El Madrid ha sido superior desde el inicio"

MORIENTES: "Estos tres puntos eran muy necesarios para el Madrid".

FINAL | Real Madrid, 2 - Valencia, 0

90'. Alberola Rojas entiende que el partido está resuelto y añade tres minutos más. FINAL

85'. Rondo del conjunto madridista, Ancelotti, con las manos en los bolsillos... Vinicius remata fuera. El Bernabéu corea el nombre de Ceballos.

MANOLO LAMA: "Ceballos es un escándalo".

81'. El Madrid baja la intensidad en la recta final y deja el choque visto para sentencia.

ALBELDA: "Paulista no está contento con la temporada y lo paga hoy".

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (2i), reacciona tras la expulsión de Paulista.EFE





MANOLO LAMA: "El Madrid si se lo propone ahora puede golear al Valencia".

74'. Doble intervención de Mamardashvili a tiro de Valverde. Doble cambio en el Valencia.

72'. ¡¡¡¡ROJA A PAULISTA!!!! El central del Valencia le pega un patadón a Vinicius y a la calle. Roja de libro para el valencianista.

71'. Vinicius se queda tumbado en el césped por un codazo de Foulquier.

68'. Cuando salga el balón del campo se realizá el doble cambio en el Valencia. El primero en retirarse va a ser Lino.

MORIENTES: "Ahora el Madrid está en su salsa"

Los jugadores del Real Madrid, Vinícius Junior (i), Marcos Asensio (c) y Eduardo Camavinga (d), celebran el gol de su equipo.EFE





64'. Ancelotti prepara un doble cambio. Últimas instrucciones en la banda para Fede Valverde y Tchouaméni, que vuelve tras lesión. Aplausos para Modric y Kroos.

62'. Falta clara de Asensio por un agarrón sobre Lino en el centro del campo y es amonestado.

60'. Cartulina amarilla para Diakhaby por detener una contra. Benzema se marcha del terreno de juego con el doctor.

58'. Samu Castillejo abandona el terreno de juego por lesión. Entra Marcos André.

57'. Diakhaby salva bajo palos el disparo raso de Benzema. Balón a córner.

54'. El Madrid quiere más. Mamardashvili se queda a medias en la salida, Vinicius llega hasta dentro del área y..... ¡¡¡¡¡GGGGOOOOOOOLLLLLL!!!!El conjunto blanco destroza al Valencia en dos minutos con los tantos de Vinicius y Asensio.

52'. ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOLAAAAZOOOOO!!!!!Asensio, al rescate con un zapatazo desde fuera del área que se cuela por la escuadra de la portería del Valencia.

52'. Kroos pone un pase entre líneas a Vinicius, pero el brasileño no define bien y Benzema pierde una ocasión de gol.

51'. El público del Bernabéu pita a Mamardashvili por perder tiempo.

CAÑIZARES: "Vinicius echa en falta una regularidad".

48'. Falta peligrosa que concede Musah. La va a poner Kroos; balón muerto para Ceballos... y a jugar.

46'. Sin cambios en los dos equipos. Comienza el segundo acto.

DESCANSO | Real Madrid, 0 - Valencia, 0

CAÑIZARES: "Para mí doble error del árbitro por conceder el córner y por anular el tanto".

45+3'. El Valencia pide una falta de Camavinga a Foulquier. Se lanzará el saque de esquina y la primera parte va a terminar aquí. ¡¡¡¡GGGGOOOOOLLLLL!!!!! Rüdiger remata de cabeza la acción a balón parado, pero puede haber falta de Benzema a Musah. Alberola Rojas va al VAR a verlo. El gol no sube al marcador y amarilla a Benzema.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, protesta una decisión arbitral.EFE





45'. Courtois bloca un córner. Se jugarán tres minutos más. El partido ha ido de más a menos.

42'. Entrada dura de Musah sobre Ceballos; Alberola Rojas da la ley de la ventaja, protestan los jugadores locales. Lino se queja de un codazo de Modric por retener el balón.

ALBELDA: "No veo bien al Madrid, pero que se quede sin marcar..."

El defensa brasileño del Real Madrid Eder Militao se retira lesionado.EFE





35'. Militao se toca la parte de atrás del muslo tras un choque con Lino. El central del Madrid mira al banquillo y Carvajal se prepara para entrar al terreno de juego.





33'. Nacho tira por detrás a Lino en una contra y ve la primera amonestación del encuentro.

31'. Camavinga llega hasta dentro del área, la pega a romper, pero el balón se marcha al lateral de la red.

30'. Diakhaby recupera un balón; Kroos protesta la decisión de Alberola Rojas.

28'. Vinicius remata a las manos de Mamardashvili, tras un error de Paulista en defensa.

ALBELDA: "El Madrid va ganando terreno poco a poco".

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, durante el partido de LaLiga que Real Madrid y Valencia disputan este jueves en el Santiago Bernabéu.EFE





25'. Vinicius, con muchos metros por delante, cede el balón a Asensio, que no logra controlar en la frontal del área.

23'. Asensio pone un balón y Paulista, providencial, peina atrás para evitar el remate de cabeza de Benzema.

21'. Voro manda a calentar a Ilaix Moriba y Toni Lato. Samu Castillejo, con molestias. Sube el número de faltas.

19'. ¡¡¡¡FUERAAAA!!!! Paulista se lanza al suelo para despejar el remate a bocajarro de Asensio, tras una asistencia de espuela de Benzema.

15'. Buen cambio de orientación de Militao a Vinicius. Ancelotti pide más a los suyos.

13'. Le cuesta robar el balón al Real Madrid. El centro de Musah se marcha por la línea de banda.

MORIENTES: "Estamos viendo un partido tranquilo para el Valencia".

10'. Benzema, incrédulo con los brazos en jarra, por una falta sobre Foulquier en campo rival.

8'. Modric tapona, nuevo saque de esquina a favor del Valencia. Sin consecuencias.

5'. Samu Castillejo le pisa el talón a Camavinga. Los blancos le piden algo más a Alberola Rojas.

4'. ¡¡¡PARADÓN!!! Mamardashvili saca una mano milagrosa para evitar el primer gol del Real Madrid tras un mano a mano ante Asensio.

El delantero del Real Madrid Marco Asensio (d) dispara a puerta ante el georgiano Giorgi Mamardashvili.EFE





1'. Vinicius le pide disculpas a Foulquier por una entrada por detrás. Pelota para el equipo valencianista.

Siguen entrando los aficionados madridistas al estadio. Suena el himno del Real Madrid en el Santiago Bernabéu; el partido está a punto de comenzar.

Abrimos las puertas de Tiempo de Juego al mejor equipo de comentaristas: Morientes, Cañizares, Albelda...

El colegiado Javier Alberola Rojas será el encargado de pitar el encuentro que se disputa este jueves a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

Once del Valencia: Voro tiene las bajas confirmadas de Justin Kluivert, Nico González, Thierry Correia y Jaume Doménech. Como se esperaba no hay una revolución en su primer 'once'.

Once del Real Madrid: Carlo Ancelotti junta en el centro del campo a Modric y Dani Ceballos, que se mantiene en un once en el que de momento no entran Carvajal y Tchoauméni.

El Real Madrid recibe al Valencia en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander -aplazada por la Supercopa de España-, un partido al que los blancos llegan sin margen de error si quieren seguir la estela del Barcelona.