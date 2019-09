Vinicius y Rodrygo hacen líder en solitario al Real Madrid

EL ANÁLISIS DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO

Sanchis: "Muchas conclusiones positivas. Había jugadores en el ostracismo, como Rodrygo, que han sido importantes"

Poli Rincón: "El Madrid ha vuelto y está en la senda del triunfo"

Los mejores para Manolo Lama: Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid; Rober Ibáñez en Osasuna

Min 95 - FINAL DEL PARTIDO. REAL MADRID 2 - OSASUNA 0. Los blancos son líderes en solitario de LaLiga Santader, con 14 puntos, un punto más que el Atlético de Madrid, al que se enfrenta el próximo sábado.

Min 92 - Saque de córner de Osasuna y Chimy Ávila remata, completamente solo, dentro del área pero el balón se marcha desviado

Min 90 - 4 minutos de descuento

Min 85 - Córner a favor del Real Madrid. Kroos saca desde la izquierda, Sergio Ramos la toca de cabeza y Rodrygo casi remata a gol en el segundo palo, pero el balón se marcha fuera

Min 82 - Segundo cambio en el Real Madrid: James entra por Valverde

Min 80 - Tarjeta amarilla a Chimy Ávila por un fuerte golpe a Militao

Min 75 - Córner a favor del Real Madrid. Lucas Vázquez saca desde la derecha y su centro lo remata mal Jovic; el balón se marcha muy flojo a la derecha de la portería osasunista

Min 72 - ¡¡¡¡GOOLL DE RODRYGO!!!! REAL MADRID 2 - OSASUNA 0. Pase largo de Casemiro hacia la izquierda, Rodrygo controla, encara a Lillo y marca el 2-0 con un remate al palo largo de Rubén. El brasileño debuta en el Santiago Bernabéu con un buen gol

Pedro Martín: "Rodrygo, igual que Ronaldo ante el Alavés, marcó al minuto de debutar"

Rodrygo celebra su gol a Osasuna (EFE)

Min 70 - Entra Roberto Torres por Rober Ibáñez en Osasuna y se realiza el primer cambio en el Real Madrid: Rodrygo entra por Vinicius

Manolo Lama: "Rodrygo sí que tiene gol"

Min 69 - Córner para Osasuna. Riber Ibáñez saca desde la derecha en corto para Lillo y su centro lo saca Valverde de cabeza

Paco González: "Prohibiría los gili córner, no puedo con ellos"

Min 67 - Kroos vuelve a intentarlo desde fuera del área y su disparo lo despeja Rubén a córner. El saque del alemán no tiene peligro

Min 65 - Primeros cambios del partido: salen Chimy Ávila y Juan Villar en Osasuna, en sustitución de Cardona y Brandon

�� 65' | Doble cambio en #Osasuna. Se retiran M. Cardona y Brandon y les sustituyen Chimy Ávila y Juan Villar (1-0).#RealMadridOsasuna — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 25, 2019

Min 64 - Córner a favor de Osasuna que ataja Areola por alto. El portero se duele de un su pierna y tiene que ser atendido

Min 58 - EL VAR ANULA UN GOL DE JOVIC POR FUERA DE JUEGO. El serbio había marcado en un mano a mano ante Rubén después de un pase de Lucas Vázquez

Paco González: "Con Mariano, no se tendría esta paciencia. Si Mariano falla esa, la gente le pitaría. La gente se pensaba que habían fichado a Harry Kane al llegar Jovic"

Min 50 - ¡¡QUÉ FALLO DE JOVIC!! Mal pase atrás de Estupiñán, Lucas Vázquez aprovecha el error y encara la portería de Rubén, le deja el balón a Jovic, que remata alto con su pierna izquierda

Min 46 - Comienza la segunda parte. Saca Osasuna de centro y tiene un córner nada más empezar después de un despeje de Valverde. El centro acaba sin peligro

DESCANSO: El Real Madrid se marcha al descanso ganando 1-0 gracias al gol de Vinicius. Con esta victoria, los blancos serían líderes en solitario

Min 45 - Areola salva el empate de Osasuna al detener una internada de Cardona en el área. El portero francés debuta hoy con el Real Madrid

Min 43 - Tercera llegada consecutiva de Vinicius, que se mete por la banda derecha y su centro raso atrás lo despeja la defensa osasunista

Min 41 - Tarjeta amarilla a Lillo, la primera para Osasuna, por una patada a Nacho

Min 39 - ¡¡OTRA OCASIÓN DE VINICIUS! El brasileño vuelve a intentarlo desde fuera del área pero esta vez su disparo se marcha alto, cerca del larguero

Min 36 - ¡¡¡ GOOOOLL DEL REAL MADRID!!! ¡¡¡ GOOLL DE VINICIUS!!! REAL MADRID 1 - OSASUNA 0. Después de ser pitado por la afición, Vinicius adelanta al Real Madrid con un disparo desde el borde del área con un disparo que toca en Raúl Navas y el balón pasa por encima de Rubén. El brasileño está a punto de romper a llorar en la celebración del gol



Pedro Martín: "Vinicius no marcaba desde el 3 de febrero ante el Leganés"

Poli Rincón: "Cuando te viene la exigencia, cambia todo. El problema de Vinicius es que no tiene gol"

Manolo Lama: "Eso lo dije yo"

Min 34 - Areola coge con una mano el centro metido por Lillo desde la derecha

Miguelito: "Creo que Zidane va a hacer muchas veces esto de las rotaciones durante la temporada"

Min 19 - Gran disparo lejano a media altura de Kroos y el balón se va fuera, cerca del palo izquierdo de Rubén

Min 18 - ¡QUÉ OCASIÓN DEL MADRID!! Gran jugada de Odriozola por la derecha, pone el balón en el área pequeña y Rubén despeja como puede el balón tocado por Raúl Navas en propia puerta; el rechace lo coge Jovic en área pequeña y el balón se marcha alto.

Poli Rincón: "Nos falta más control en el centro de campo"

Min 15 - Primer córner a favor de Osasuna, forzado por Brandon. Rubén García saca el saque de esquina y Kroos despeja a fuera de banda

Min 11 - Córner a favor del Real Madrid, que saca en corto Kroos y acaba en otro córner. Kroos vuelve a sacarlo en corto a Valverde y su disparo lo despeja la defensa

Min 10 - Militao se lleva la primera tarjeta amarilla del partido por una entrada por detrás a Rubén García

Sanchís: "Estas rotaciones no las hacías antes ni en los entrenamientos"

Poli Rincón: "Si en la 6ª jornada ya rotas ocho jugadores...."

Min 4 - La primera llegada con peligro es de Osasuna, a través de Rober Ibáñez, que entró por banda derecha pero su centro acabó despejándolo la defensa blanca

Min 1 - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU!!

20:58 - Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Hazard, premiado en el once de The Best, muestran sus trofeos al Santiago Bernabéu.

Zidane mete 8 cambios con respecto al Sánchez Pizjuán. Sólo repiten Ramos, Casemiro y Kroos. 5 jugadores son titulares por primera vez en Liga esta temporada: Areola, Militao, Nacho, Valverde y Jovic. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) September 25, 2019

Once de Osasuna:

Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para enfrentarse al @realmadrid en el Santiago Bernabéu.#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/qoYmdUaP1z — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 25, 2019

Once del Real Madrid: