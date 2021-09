DIRECTO | Real Madrid 3 - 1 Mallorca; Doblete de Asensio para dar una clara ventaja al Real Madrid

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL REAL MADRID - MALLORCA





39'. Tendido en el suelo Hoppe tras un choque con Nacho. Piden penalti los jugadores del Mallorca. Lo va a mirar el VAR.

38'. Se quedó solo Rodrygo delante de Reina, pero estaba invalidada la jugada.

35'. Casi marca Asensio su tercer tanto. La pone Vinicius, toca de cabeza Benzema en el segundo palo y Valjent sobre la línea evita el remate del mallorquín.

34'. Caño espectacular de Vinicius a Battaglia y disparo horrible del brasileño.

32'. Se cruzó ahora muy bien Nacho por delante de Lago Junior para evitar una contra peligrosa del Mallorca.

Paco González: "El Real Madrid se puede hinchar. No hay faltas no hay robos en el centro del campo".

Poli Rincón: "Lo de Benzema es increíble, tiene una facilidad enorme para ponerle ese balón".

3-1 Madrid-Mallorca Minuto 29. Pase de Benzema y gol de Asensio.



Cinco dobletes de Asensio en el Madrid:

Cultural Leonesa en 2016 (Copa)

Valencia en 2017 (Liga)

Betis en 2018 (Liga)

Melilla en 2018 (Copa)

Mallorca en 2021 (Liga) — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 22, 2021

29'. ¡GOOOOOOOOOL! Otro del Real Madrid, otro de Marco Asensio. Descarga de Benzema, control con la espuela del balear y definición perfecta con la izquierda ante la salida de Reina.





Sanchís: "El Real Madrid debería tener más control del partido. La misma jugada del gol se la han hecho dos veces"

Poli Rincón: "No te pueden hacer esta jugada con todos posicionados tras sacar de centro".

2-1 Madrid-Mallorca. Gol del balear Asensio (ante 'su' Mallorca) para poner el 2-0 y responde Lee Kang-in con su primer gol con el Mallorca. — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 22, 2021

24'. ¡GOOOOOOOOL! Acorta distancias Kang In Lee para el Mallorca. Recibe el surcoreano en la frontal, se va de Militao y ajusta con el interior de la derecha al palo más lejano de Courtois. Golazo.

23'. ¡GOOOOOOOOL! Llega el segundo del Real Madrid, marca Asensio. Otro regalo del Mallorca que no perdona un Asensio que no ha celebrado su gol. La puso Rodrygo desde la línea de fondo, se la quita de encima como puede Reina y la deja muerta para que el madridista marque a placer.

19'. Arriba el disparo de Lago Junior. Taconazo preciosa de Kang In Lee para el africano que le pegó con la derecha demasiado alto.

17'. Gran jugada del Mallorca que combinó hasta plantarse en la frontal del área, pero el tiro de Lago Junior se topó con Nacho.

12'. Volea demasiado alta de Kubo desde fuera del área.

Poli Rincón: "Me está encantando Camavinga, pide la pelota, se atreve y ocupa mucho cambio".





7'. ¡ASENSIO! Buscó el gol olímpico el mallorquín que casi sorprende a un Reina que despejó como pudo sobre la línea de gol.

6'. Le regala la pelota Kang In Lee a Fede Valverde, monta la contra el Real Madrid y corta como puede Gayà para mandar la pelota a córner.

5'. Buena jugada de Kubo. Se fue de Miguel Gutiérrez y cruzó demasiado ante Courtois.

Paco González: "No hay cosa peor para un debutante que culparse de un gol y tan pronto. Muy mala suerte".

Sanchís: "El Mallorca está jugando con demasiada tensión"

Benzema (7 goles y 5 asistencias) ha participado en 12 de los 16 goles del Madrid en esta Liga.



Últimos jugadores que participaron en 12 goles en las 6 primeras jornadas de una Liga de Primera:

2014-15 Messi (5 goles y 7 asistencias)

2021-22 Benzema (7 goles y 5 asistencias) — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 22, 2021

2'.¡GOOOOOOOOOL! Marca Benzema, se adelanta el Real Madrid. Horrible horror de Gayá en su debut con el Mallorca. Se resbala y se le va largo el control, se queda solo el galo que se planta en el área y bate a Reina con un disparo cruzado.





1'. Se duele Alaba, que está tirado en el suelo, tras un choque con Militao y Hoppe en un balón aéreo.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el balón en Madrid. Los de Ancelotti con el habitual 4-3-3 y uniforme blanco. El Mallorca, hoy de rojo, juega con un 4-2-3-1. Arbitra el partido Alberola Rojas.

Poli Rincón: "En el momento en el que estamos es difícil de prescindir de Benzema para darle descanso. Es un faro para el resto".

Sanchís: "Hay exceso de carga para algunos jugadores y con el fondo de vestuario que tiene Ancelotti son normales los cambios en la alineación".

Segundo partido esta temporada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras la victoria sobre el Celta por 5-2. Habrá unas 15.000 personas en las gradas del estadio.





El Real Madrid recuperará el liderato de LaLiga Santander si derrota al Mallorca este miércoles en el Bernabéu. Los de Ancelotti son segundos con 13 puntos en cinco partidos. Los baleares son octavos en la tabla con ocho puntos.

ONCE DEL REAL MADRID: Cuatro novedades en el once del Real Madrid con respeto al equipo que ganó el domingo en Mestalla. Entran en el once Miguel Gutiérrez, Camavinga, Asensio y Rodrygo y se quedan en el banquillo Lucas Vázquez, Modric, Casemiro y Hazard. Arriba jugarán Benzema (6 goles) y Vinicius (5 goles).

ONCE DEL MALLORCA: También varios cambios en el conjunto balear en el que va a debutar en Primera el joven central Josep Gayá. Serán titulares también Battaglia, Kang In Lee y Hoppe.