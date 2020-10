DIRECTO | Hazard, titular ante el Huesca; Vinicius empieza en el banquillo

ESCUCHA AQUÍ LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL REAL MADRID - HUESCA

ONCE DEL REAL MADRiD:Hazard es la gran novedad en el once de Zidane ante el Huesca. El belga va a disputar sus primeros minutos de la temporada y lo va a hacer como titular. Además, Lucas Vázquez se mantiene como lateral derecho, Marcelo entra en la izquierda por Mendy y Militao será la pareja de Sergio Ramos por lo que Varane descansará al igual que Kroos en el centro del campo.

ONCE DEL HUESCA: En el conjunto aragonés Míchel también hace cambios en su once y da entrada a Sergio Gómez y Nwakali, dos jóvenes que no habían jugado muchos minutos en este inicio de campaña. Son baja en el centro del campo Mikel Rico y Mosquera.