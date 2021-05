DIRECTO | Granada 0 - 0 Real Madrid; Marvin y Miguel Gutiérrez serán los laterales; descanso para Kroos

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL GRANADA - REAL MADRID

El Real Madrid se aferra a los goles de Karim Benzema, 21 en LaLiga Santander lleva esta temporada el francés, para seguir aspirando al título.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la 15ª jornada y disputado en el Alfredo Di Stéfano el miércoles 23 de diciembre, se impuso el Real Madrid por 2-0 gracias a los goles de Casemiro y Benzema.

Los de Zidane se la juegan en el Nuevo Los Cármenes ya que si no consiguen la victoria el Atlético de Madrid podría ser campeón el domingo ganando a Osasuna. Match ball para un equipo que marcha tercero en la tabla con 75 puntos a cinco de los rojiblancos. El Granada, ya sin opciones de jugar en Europa la próxima temporada, es décimo en la tabla con 45 puntos.

ONCE DEL GRANADA: Muchas bajas una vez más en los nazaríes que salen con un once de circunstancias. No están Soldado, Víctor Díaz, Kenedy, Vallejo, Yangel Herrera, Luis Milla y Montoro. La buena noticia para Diego Martínez es la vuelta de Rui Silva a la portería. Fede Vico será titular en la mediapunta y Jorge Molina el nueve.

ONCE DEL REAL MADRID: Zinedine Zidane apuesta por los futbolistas más frescos y da descanso a Kroos en el centro del campo para formar con una medular compuesta por Fede Valverde, Modric y Casemiro. Rodrygo y Vinicius acompañarán a Benzema. En la defensa sin Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Lucas Vázquez y Carvajal formarán Militao y Nacho como centrales. Los laterales serán los canteranos Miguel Gutiérrez y Marvin. Odriozola se queda en el banquillo.