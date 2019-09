El Barcelona consigue en Getafe su primera victoria a domicilio

EL ANÁLISIS DEL PARTIDO DE NUESTROS COMENTARISTAS

Minguella: "El resultado es excelente, con un sistema no habitual, pero esto da mucho ánimo. Si hubiesen perdido hubiese metido en una situacion muy ciomplicada. En ocasiones así hay que pensar que lo práctico es mejor que lo bonito"

Pichi Alonso: "Barça muy resultadista en la primera mitad y ha recuperado su estilo en la segunda. Pregunto si los puristas criticarán mucho la primera parte del Barça, pero lo más importante era el resultado"

Los mejores del partido para Manolo Oliveros y Gemma Santos: Ter Stegen y Luis Suárez, que ha luchado mucho, en el Barcelona; Kenedy, en el Getafe

94' - ¡¡FINAL DEL PARTIDO'!! GETAFE 0 - BARCELONA 2. El Barcelona gana 0-2 al Getafe después de cinco meses sin conocer la victoria fuera de casa

92' - El Getafe acaba el partido en área azulgrana: ocasión para Jorge Molina, que remata alto un cabezazo aprovechando un pase desde la izquierda

90' - 4 minutos de descuento

86' - Todibo entra por Carles Pérez para tapar el hueco dejado por la expulsión de Lenglet

85' - Otro córner a favor del Getafe, que está acosando la portería de Ter Stegen. Ángel, a punto de hacer el 1-2 con un remate de cabeza al segundo palo pero su disparo en área pequeña se marcha alto

83' - Ter Stegen detiene el primer tiro a puerta de la segunda parte del Getafe. Saque de falta desde la derecha y el balón acaba en los pies de Kenedy, que remata y Ter Stegen agarra el balón por bajo

82' - Expulsión de Lenglet por doble amarilla. El central francés es expulsado por una tarjeta sobre Jorge Molina y se perderá el partido del próximo fin de semana ante el Sevilla

81' - Córner a favor del Barcelona que saca sin peligro Damián

79' - Segundo del Barcelona: Rakitic entra por Sergio Busquets

74' - Tarjeta amarilla a Sergi Roberto por protestar. El lateral se quejaba de un arragón

76' - Otro fallo de Soria que está a punto de aprovechar el Barça para hacer el tercero. El portero despejó mal un balón, que acabó en los pies de Arthur y el brasileño disparó desde lejos con la puerta vacía. El balón pasó muy cerca del palo izquierdo.

75 ' - Primer cambio en el Barcelona: Semedo entra por Griezmann

73' - Pausa de hidratación para los jugadores

71' - Otra ocasión del Barcelona. Otra vez un gran pase de Arthur entre la defensa azulona y Carles Pérez remata demasiado cruzado ante Davis Soria

68' - Por fin aparece, pero sin peligro. Remate de Griezmann desde dentro del área pero su balón llega sin fuerza a las manos de David Soria. Es el primer disparo del francés en el partido

64' - Tarjeta amarilla a Kenedy, por un pisotón sobre Busquets, y a Maksimovic, por protestar

63' - Otra llegada del Barcelona: Luis Suárez entra por el centro junto a Djené y David Soria consigue que el delantero uruguayo acabe escorándose a la izquierda y perdiendo el balón

Paco González: "Ha aprovechado la tele para enfocar a Griezmann porque se han dado cuenta de que estaba"

58' - Segundo cambio en el Getafe: Jorge Molina entra por Mata

Pichi Alonso: "Ahora manda el Barça, domina en el campo contrario. Está haciendo lo contrario de la primera parte"

49 ' - ¡¡GOOLLL DEL BARCELONA!!! ¡¡GOOLL DE JUNIOR!!! El lateral izquierdo hace el 0-2 aprovechando un mal despeje de David Soria tras un disparo desde fuera del área de Carles Pérez. Gran error de Soria, que dejó el balón muerto en el área para que Junior marcara con el pie derecha su primer gol con el Barcelona

47' - Tarjeta amarilla a Lenglet, que agarra a Kenedy cuando se marchaba por el centro de la defensa

45' - COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. Saca de centro el Getafe

17: 02 - Salen los dos equipos al terreno de juego sin cambios en el Barcelona y con una sustitución en el Getafe: Kenedy entra por Nyom

Minguella: "Me ha sorprendido que el Getafe haya dejado espacios porque el Barça ha tenido tres ocasiones claras; un poco suicida. No es lo que más nos gusta a los culés, jugar a la contra, pero hay que ganar"

Pichi Alonso: "Es un Barça diferente, todo lo contrario a tener el dominio. Sí que está bien organizado y sale la salida al contragolpe. El centro del campo no participa del juego"

45 + 2' - Final de la primera parte. El Barça se marcha al descanso con un 0-1 a favor, gol de Luis Suárez

45 ' - 2 minutos de descuento en la primera mitad

45' - ¡¡OCASIÓN DE SUÁREZ!! Gran carrera de Carles Pérez después de un pase de De Jong y su centro desde la derecha al punto de penalti lo remata de primeras Luis Suárez, pero el balón se marcha cerca del palo izquierdo

43 ' - Tarjeta amarilla a Busquets por un agarrón a Mata

41' - ¡¡¡GOOOLLL DEL BARCELONA!!! ¡¡GOOOLLL DE LUIS SUÁREZ!!!! GETAFE 0 - BARCELONA 1. Pase largo de Ter Stegen que deja solo a Luis Suárez y el uruguayo bate por alto a David Soria, que se quedó a media salida. Es el tercer gol de Suárez en Liga, igualando a Griezmann, que llevaba cinco meses sin marcar fuera de casa (desde la victoria ante el Alavés, la última vez que ganó el Barça fuera del Camp Nou). Ter Stegen, el mejor del Barça hasta ahora, salió a cortar un balón largo del Getafe, controló con el pecho y le dio un pase perfecto a Suárez para hacer el 0-1.

38' - Otra falta de Junior. El lateral lleva ya seis faltas. Helena Condis: "Que no sorprenda si mete a Sergi Roberto por Junior en el descanso"

35' - Tarjeta amarilla a Bruno. El central del Getafe se lleva la primera tarjeta del partido por un fuerte pisotón a Luis Suárez en el centro del campo

34' - Paco González: "Son ocasionales la participación de Arthur y De Jong"

33' - Otro córner a favor del Getafe; vuelve a sacar Cucurella y despeja Piqué de cabeza

32' - Pausa de hidratación que aprovechan los jugadores para refrescarse

30' - Otra ocasión del Getafe gracias a su presión. Busquets la pierde en línea de fondo, y luego es Piqué el que no consigue despejar. La presión acaba en un disparo alto de Ángel

27' - Córner a favor del Getafe. El primer saque de esquina del partido después de una falta lateral que acaba en despeje de Junior. El saque de Cucurella en corto acaba sin peligro.

22' - ¡¡OCASIÓN DE SUÁREZ!! Buen contrataque del Barcelona que acaba con un disparo raso de Luis Suárez en la frontal del área: el balón se marcha rozando el palo derecho de David Soria

21' - ¡¡TER STEGEN SALVA AL BARÇA!! Buena presión del Getafe en el saque de banda del Barcelona; Cucurella mete un balón a Mata dentro del área, Mata se la deja a Ángel que remata en ñarea pequeña pero se encuentra con la salida de Ter Stegen. El balón toca en el cuerpo del portero alemán y sale despejado

16' - ¡¡OCASIÓN DE SUÁREZ!! Gran pase de Arthur a Suárez, que se queda solo ante Soria, pero un poco escorado hacia la izquierda, toca con el exterior de su pie derecho y el balón cruzado se marcha cerca del palo

Pichi Alonso: "El Barça no domina el partido ni el juego y se está jugando más en campo del Getafe"

11' - Y responde el Barcelona con una ocasión de Carles Pérez, que le robó el balón a Nyom y su disparo con la izquierda la despejó David Soria. El canterano azulgrana, renovado esta semana, se perfiló bien para rematar con su pierna izquierna pero no pudo adelantar al Barcelona.

10' - Primera llegada del partido. Buen centro de Jason desde la derecha y Ángel remata alto. El delantero del Getafe no pudo rematar bien

Gemma Santos: "El Getafe no le gana al Barcelona desde 2011"

1 - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Saca de centro el Barcelona

15:58 - Saltan los dos equipos al terreno de juego: el Getafe con su equipación azul; el Barcelona, de amarillo

Minguella: "Es extraño que Dembéle, siendo tan joven, tenga tantas lesiones; no juega dos partidos seguidos"

Once del Barcelona, con la última hora de la baja de Dembélé por lesión:

[INJURY NEWS] @Dembouz out with a muscle problem in his left thigh

More details �� https://t.co/2ysUOVRuCl �� pic.twitter.com/f8IAahlIXw