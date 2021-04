- ESCUCHA EL REAL MADRID - BARCELONA EN TIEMPO DE JUEGO

Las expectativas puestas sobre este Clásico son muchas, además de por lo que hay en juego, por el nivel que están ofreciendo los de Zinédine Zidane y los de Ronald Koeman. El conjunto catalán ya lo lleva demostrando desde hace bastante tiempo, lo que le ha permitido recortar una gran diferencia de puntos, mientras que el actual campeón ha alcanzado un estado óptimo para el tramo decisivo de la campaña donde también se juega sus opciones en la Liga de Campeones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Once del Real Madrid: Zidane solo mete un cambio en el once con respecto a los once jugadores que se enfrentaron al Liverpool. Fede Valverde sustituye a Marco Asensio.

- Once del Barcelona: Gerard Piqué, tal y como ha informado Helena Condis este sábado, comienza el partido desde el banquillo junto a Antoine Griezmann.