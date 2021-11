El Barcelona se hunde en Vigo sin Ansu Fati y desperdicia un 0-3 al descanso

EL RESUMEN DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO

Dani Senabre: "Lo peor de hoy son las lesiones de Nico y Ansu Fati, mucho peor que el empate".

Minguella: "La segunda parte del Barcelona ha sido lamentable. Es impensable que un equipo pueda hacer esta segunda mitad. En el tercer gol Aspas está totalmente solo al borde del área. Así no ganas a nadie".

Cañizares: "Cuando hay parciales de 0-3 y 3-0 es evidente que ninguno de los dos equipos han estado bien".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Final Celta-Barça 3-3.



Sergi estaba en los 2 últimos partidos de Liga que no ganó el Barça con 3 goles de ventaja:

3-4 Barça-Valencia en 1998 (jugador)

3-3 Celta-Barça en 2021 (entrenador) — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

FINAL (3-3): Desastre del Barcelona en la segunda parte en Balaídos. Ganaba por 0-3 al descanso, pero tras la lesión de Ansu Fati el equipo se hundió y vio como el Celta igualaba el encuentro con un doblete de Iago Aspas y otro tanto de cabeza de Nolito. Último partido de Sergi Barjuán como entrenador.

96'. ¡GOOOOOOOOL! Marca el Celta empata Iago Aspas. Golazo de la estrella viguesa que con un precioso disparo con la izquierda desde la frontal ha conseguido igualar el partido para su equipo. Delirio en Balaídos.





95'. Y ahora otra amarilla para De Jong por meter un balón dentro del campo para perder tiempo. Habrá otro minuto más.

94'. Muestra Hernández Hernández otra cartulina amarilla a Abde por tirarse en el área del Celta en una pugna con Araujo.

92'. Amarilla para Ter Stegen por perder tiempo.

91'. Disparo demasiado alto de Javi Galán al que le llegó la pelota después de pasearse por el área azulgrana.

90'. Cinco minutos de descanso en Balaídos. Nos iremos hasta el minuto 95.

89'. ¡ARAUJO! La ha tenido el mexicano. Ha conducido el balón hasta llegar al borde del área y ha sacado un chut que ha rozado la escuadra.

88'. Amarilla para Busquets por protestar una falta sobre Iago Aspas.

85'. ¡AL LARGUERO! Conducción preciosa de De Jong para plantarse en la frontal y soltar un trallazo con la izquierda que se estrella en el travesaño de un superado Dituro.

85' | 2-3 | Uuufff... Balón de De Jong al larguero.



¡Seguimos apretando! En el campo y desde la grada. ¡Vamos, vamos, vamooossss!#CeltaBarça#RCCelta — RC Celta (@RCCelta) November 6, 2021

83'. Se queda en el suelo Busquets tras un golpe de Denis Suárez.

81'. Atrapa Ter Stegen el intento de pase de Galhardo para Iago Aspas.

79'. Cuarta sustitución en el Barcelona. Se retira un desaparecido Gavi y entra en su lugar Abde.

78'. Otro chut de Riqui Puig desde el borde del área que esta vez atrapa Dituro.

77'. Disparo demasiado alto de Riqui Puig desde la frontal del área.

Minguella: "El problema está en el centro del campo con De Jong y Riqui Puig".

Dani Senabre: "Yo no me creía a Rubén cuando decía que el Celta se podía meter en el partido y lo ha hecho".

2-3 Celta-Barça Minuto 73. Gol de Nolito de cabeza después de un centro de Javi Galán.



Es el 4º gol de Nolito de cabeza en Primera (52 goles en total).



Equipos que han marcado más goles a Ter Stegen en la Liga española:

19 Celta

18 Valencia — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

73'.¡GOOOOOOOOOOL! Llega el segundo del Celta, marca de nuevo Nolito y esta vez si que vale. Precioso centro de Cervi al punto de penalti y remate de cabeza en plancha de Nolito para apretar el marcador.





71'. Error de Lenglet en el control, se la deja muerta a Iago Aspas, pero el centro del gallego se marcha demasiado alto.

Dani Senabre: "El Barcelona está fatal en la segunda parte. El Celta puede meterse en cualquier momento en el partido".

68'. Gol anulado a Nolito por una posible mano. La bajo dentro del área el andaluz y cruzó con calidad ante Ter Stegen, pero se ayudó con el brazo.

65'. Cambio en el Celta. Se retira Renato Tapia y entra en su lugar Cervi. Va a por todas Coudet en busca del empate.

64'. Se va Hernández Hernández al banquillo del Celta para amonestar a Coudet por sus quejas en el posible penalti.





Paco González: "La carga es en la espalda por lo que si quiere pitar penalti lo puede pitar".

63'. Pide penalti el Celta por una caída de Galhardo con Mingueza. Se había quedado solo el brasileño, pero ha sentido el contacto y se ha dejado caer.

Dani Senabre: "La carga de partido vale para Pedri, pero no para los demás. No es normal tanta lesión".

Ansu sufre una lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Pendiente de realizar más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión



Eric tiene molestias en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de realizar más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias pic.twitter.com/A0dkwzgWM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

58'. Otra lesión en el Barcelona. Pide el cambio Nico que se ha sentado en el suelo. Va a salir en su lugar Riqui Puig.

54'. Amarilla para Renato Tapia por una dura entrada sobre Balde. La tarjeta le obligará a cumplir ciclo en el próximo partido ante el Villarreal.

Cañizares: "Hay que confiar siempre en Aspas porque no hay otra alternativa".

Minguella: "Falla gravemente Ter Stegen en el gol".

1-3 Celta-Barça Minuto 51. Gol de Aspas después de un fallo de Aspas.



Jugadores que han marcado más goles a Ter Stegen como portero del Barça:

7 Aspas

6 Aduriz — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

51'. ¡GOOOOOOOOL! Marca el Celta, recorta distancias Iago Aspas. Dispara desde la izquierda Javi Galásn, no bloca Ter Stegen y el balón le llega muerto a Aspas que en boca de gol hace el primero de los gallegos.





50'. Gol anulado a Galhardo. Preciosa combinación del Celta en la frontal que acaba con un pase al hueco de Aspas para el brasileño que estaba en un claro fuera de juego.

48'. Salva Lenglet el disparo de Renato Tapia desde la frontal del área. Buena combinación entre el peruano y Nolito.

47'. Córner que saca Denis Suárez y remata desviado Galhardo.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE: Dos cambios en el Barcelona. Entra Balde en la izquierda por Ansu Fati y también lo hace Araujo en lugar de Eric García. También otros dos cambios en el Celta. Han salido Kevin Vázquez y Fran Beltrán y se han marchado Hugo Mallo y Solari.

?? Doble cambio del Barça en el descanso:



?? R. Araujo y Balde

?? Eric Garcia y Ansu Fati#CeltaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

Cañizares: "Al Celta hay que pedirle un poco más de exigencia y entusiasmo".

Dani Senabre: "Me da igual quién entre por Ansu Fati. Me preocupa saber cómo está y los servicios médicos del club".

Descanso en Balaídos 0-3.



El Barça ha terminado la primera parte con 10 por lesión de Ansu Fati, que ha marcado 3 goles en 213 minutos jugados en esta Liga. — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

DESCANSO (0-3): Se acabó la primera parte con una clara ventaja para el Barcelona gracias a los goles de Ansu Fati, Busquets y Memphis. El Celta pagó muy caros sus problemas defensivos. Lesionado Ansu Fati y parece que también Hugo Mallo.

45'. Habrá dos minutos de añadido en Balaídos. Ha visto amarilla Jordi Alba por unas protestas al colegiado.

44'. Lesionado Ansu Fati. Se ha roto en un balón largo. Tirado en el suelo se lleva las manos al cuádriceps y no va a poder seguir. De momento no ha salido nadie por el joven jugador español.

Ansu Fati, lesionado en VigoEFE





42'. Buena jugada de Javi Galán cuyo chut se marcha fuera después de un gran recorte dentro del área.

Minguella: "El sistema defensivo del Celta hoy es lamentable. El Barcelona ha llegado cuatro veces y ha metido tres goles".

Jordi Alba iguala con Marcelo.



Son los jugadores en activo que han dado más asistencias como defensas en Primera (51).



Lejos aún de las 97 asistencias de Dani Alves. — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

38'. Se le marcha fuera el disparo a Ansu Fati tras una buena dejada de De Jong. Se duele de la mano el joven porque le ha pisado Hugo Mallo al tratar de evitar la jugada.

Dani Senabre: "Tiene que jugar Nico con Xavi. No pueden sentar a ese chaval. Ahora mismo siento antes a De Jong que a Nico".

Paco González: "A cada ocasión del Celta de Vigo está respondiendo el Barcelona con un gol".

0-3 Celta-Barça Minuto 34. Gol de cabeza de Memphis Depay después de un centro de Jordi Alba.



Máximos goleadores del Barça en esta temporada:

6 Memphis Depay

4 Ansu Fati — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

34'.¡GOOOOOOL! El tercero del Barcelona, llega el gol de Memphis. Asistencia de Jordi Alba desde la izquierda y perfecto remate de cabeza cruzado del neerlandés en el primer palo totalmente solo.





32'. La manda fuera Tapia. Sacó el córner Aspas, peinó Murillo en el primer palo y en el segundo el peruano remató demasiado alto.

31'. Tapona Eric García el disparo desde la frontal de Solari. Se anima el Celta que trata de recortar distancias.

29'. Derribó en la frontal del área Eric García a Iago Aspas al evitar que se diera la vuelta. Primera amarilla del partido.

25'. Aguantó muy bien Mingueza a Nolito y llegó por detrás Gavi para robar el balón. Perdió la opción de contra el Celta.

Minguella: "El Celta es el contrario más débil que ha encontrado el Barcelona defensivamente en lo que va de temporada".

21'. Se marcha arriba el disparo de Ansu Fati desde el pico izquierdo del área.

19'. Gol anulado al Celta por una falta de Renato Tapia sobre Busquets. Era clara la acción antirreglamentaria del peruano.

Cañizares: "La jugada es de Nico que es el que tiene fe. Busquets casi ni se lo cree. Le ha costado ver que entraba la pelota".

0-2 Celta-Barça Minuto 17. Gol de Busquets con un disparo ajustado al palo desde fuera del área.



Busquets no marcaba desde febrero de 2020 (en campo del Betis). — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

17'.¡GOOOOOOOOL! Llega el segundo del área, marca Busquets. Peleó la pelota Nico, la puso a la frontal, recibió el capitán del Barcelona que le pegó con la derecha ajustada al palo imposible para Dituro.





16'. Se le marcha el balón por línea de fondo a Iago Aspas tras un precioso pase de Javi Galán. Era peligrosa la jugada.

15'. Fuerza el córner el Barcelona. La pone Memphis al primer palo, remata de cabeza Eric García y atrapa sin problemas Dituro.

Dani Senabre: "No sé si es mejor nueve Ansu Fati o mejor extremo. Veremos a ver dónde lo utiliza Xavi".

10'. Precioso aplauso de Balaídos a su gran estrella Iago Aspas en el minuto de su dorsal. Se ha roto el estadio cuando acudía a sacar el córner.





9'. Providencial Gavi llegando desde atrás para robarle la cartera a Nolito y mandar la pelota a córner antes de que engatille el andaluz.

7'. Error de Lenglet que se duerme y deja que el balón le llega claro a un Galhardo que controla mal la pelota.

Paco González: "¡Qué bueno es Ansu Fati!"

Cañizares: "Ha tenido suerte porque el disparo pega en un jugador, pero en el fútbol suele tener suerte el que tiene confianza y las ideas claras. La suerte hay que buscarla".

Minguella: "Es su jugada típica y le ha salido".

0-1 Celta-Barça Minuto 5. Gol de Ansu Fati después de una jugada individual por la banda izquierda.



Segundo del Barça como visitante en esta Liga. El primero fue de Memphis Depay el 21 de agosto. — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 6, 2021

5'. ¡GOOOOOOL! Marca el Barcelona, marca Ansu Fati. Pelota en largo de Iago Aspas para el canterano. Fija dentro del área a Hugo Mallo se abre hueco hacia fuera y saca un disparo con la derecha que se cuela por el palo más alejado de Dituro. Golazo.





2'. ¡PERDONA ASPAS! Pase al hueco de Nolito tras un saque de banda para dejar solo al gallego delante de Ter Stegen. Ha elegido pegarle al palo corto y la ha mandado al lateral de la red.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el balón en Vigo. El Barcelona de azulgrana con un 4-3-3. El Celta con su habitual uniforme celeste y un 4-4-2. Arbitra el encuentro Hernández Hernández. Los jugadores culés han salido con una camiseta de apoyo al Kun Agüero.

Antes del partido se ha rendido un precioso homenaje a Sergio Álvarez, exportero del Celta, que se ha tenido que retirar por sus problemas de lesiones en ambas rodillas. A los 35 años ha colgado los guantes.

Minguella: "A la gente la ha ilusionado el periodismo. No tengo nada en favor de Koeman, pero se fue desgastando tanto que convencieron a Laporta de que Xavi debía venir. Ningún entrenador en los últimos cincuenta años ha tenido la promoción previa que ha tenido Xavi".

Dani Senabre: "Yo soy ilusionado, pero comedido. No creo que vaya a ser el nuevo Guardiola automáticamente".

Cañizares: "Ahora mismo cualquiera puede con el Barcelona. Puede hacer un buen partido y darle una alegría a su afición".

Pendiente del partido estará Xavi Hernández que este sábado ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Barcelona. El catalán no estará en Balaídos viendo a su nuevo equipo, pero seguirá el encuentro desde la Ciudad Condal.





Estas serán las condiciones de juego en Balaídos cuando arranque el partido a las 16:15 horas.

El Barcelona afronta el partido en décima posición con 16 puntos en once partidos. El Celta es decimoquinto en la tabla con solo 11 puntos en doce encuentros disputados hasta la fecha.

ONCE DEL CELTA: Finalmente Santi Mina no ha superado la prueba y no está ni en la convocatoria por lo que será el brasileño Thiago Galhardo el compañero de Iago Aspas en ataque. Vuelve Hugo Mallo al lateral derecho y Solari hará de Brais Méndez en el centro del campo.

ONCE DEL BARCELONA: Último once de Sergi Barjuán como técnico azulgrana. Apuesta por la juventud con Nico y Gavi. Además, Ansu Fati acompañará arriba a Memphis y Lenglet y Eric García formarán la pareja de centrales por la lesión de Piqué.