Directo: Barcelona 2 - 0 Villarreal, golazo de Arthur

ESCUCHA LA NARRACIÓN DEL BARCELONA - VILLARREAL EN TIEMPO DE JUEGO

Min 26 - Sergi Roberto recibe la primera tarjeta amarilla del partido por una fuerte entrada sobre Cazorla.

Min 15 - ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE ARTHUR!!!! El Barcelona se adelanta 2-0 con un gran disparo lejano de Arthur que entra por la escuadra de Asenjo. El brasileño recibió en el centro, a 30 metros de la portería, y realizó un gran disparo con el que no pudo hacer nada Asenjo.

Dani Senabre: "El Barça ha salido con una marcha más, con ganas de golear"

Messi, GriezMann y Arthur celebran el gol del francés a pase del argentino (EFE)

Min 6 - ¡¡¡¡GOOOLLLL DE GRIEZMANN!!!!! Saque de esquina de Messi desde la derecha y Griezmann marca de cabeza al primer palo. El francés, con tres goles, es el pichichi del equipo.

Min 5 - Buena llegada de Semedo por la derecha y su centro acaba en córner

Manolo Oliveros: "Tal día como hoy, en 1957, se inauguraba el Mini Estadi"

Min 3 - Primer córner a favor del Villarreal. Cazorla centra y el remate de Albiol con la derecha al segundo palo se marcha fuera.

Min 2 - Primer córner a favor del Barcelona, forzdo por Junior. El centro de Arthur no lo remata nadie y la jugada acaba con un disparo de Messi al lateral de la red tras un gran pase de Busquets

Min 1 - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! El Villarreal saca de centro

Dani Senabre: "Me gusta ver a Arthur, pero no me gusta no ver a De Jong. Para el espectador es un bajonazo"

Minguella: "Leo ha tomado la decisión de que tiene que tirar esto para arriba. Su llegada se va a notar" / "Con la alineación, Valverde sigue con el desconcierto total en el centro del campo, siempre con tres cambios nuevos"

