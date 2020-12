DIRECTO | Barcelona 0 - 0 Eibar; Braithwaite tira fuera un penalti cometido sobre Araujo

SIGUE EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL BARCELONA - EIBAR

26'. ¡ANULADO! Tiraron las líneas en el VAR y comprobaron la posición antirreglamentaria de Braithwaite. No vale el tanto del Barcelona.

24'. ¡GOOOL! Marca el Barcelona, lo hace Braithwaite. Pelota en profundidad de Pedri para Junior, la pone el lateral izquierdo y Braithwaite llegando en carrera marca con la derecha. Lo está mirando el VAR porque parece que el danés está en fuera de juego.

21'. Pega en Rafa Soares el centro de Dest y se va a córner. Sirve Pjanic y cabecea Araujo en el primer palo. Atrapa Dmitrovic muy atento.

Dani Senabre: "Yo diría que hay cuatro: Mingueza, Araujo, Junior y Braithwaite".

Paco González: "Esta alineación le tiene que dar para ganar al Eibar, pero hay varios jugadores en el once que otros años no hubieran ni soñado que jugar en el Barcelona".

Minguella: "Es un equipo bastante arreglado para jugar una eliminatoria de Copa a doble partido. Es la penuria de este año, no hay mucho más".

15'. Tercer lanzamiento de córner consecutivo para los armeros. Siguen llegando con peligro los de Mendilibar.

14'. Otro saque de esquina que lanza Kadzior y despeja la defensa azulgrana.

12'. Ahora hay córner a favor del Eibar. Se intentó marchar Inui y la mandó fuera Mingueza. Saca Kadzior, pero no encuentra rematador.

11'. Se revolvió Kike García tras un balón muerto dentro del área, pero su disparo se marchó fuera.

Dani Senabre: "No es serio que el penalti lo tire cualquiera. ¿Por qué no hay un lanzador?"

Minguella: "En cinco minutos, tres parados para ver una jugada que nunca había sido penalti, y luego lo tirá el último en llegar y lo tira fuera".

Braithwaite tira fuera un penalti en el Camp Nou.



El Barça es el equipo con más penaltis fallados en esta Liga (3 de 5).



2 marcados por Messi



3 fallados: Griezmann, Messi y Braithwaite — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 29, 2020

7'. ¡FUERA! Lo ha tirado desviado el danés. Cogió la pelota y le pegó con la derecha al lado izquierdo del portero del Eibar, que adivinó el lanzamiento, pero este se fue lejos del poste.

6'. ¡PENALTI! Señala el punto de los once metros Alberola Rojas. Lo va a lanzar Braithwaite. Bajo palos está Dmitrovic.

5'. Está mirando la jugada el VAR. Parece que hay una patada en el balón dividido de Bigas sobre el uruguayo. Va Alberola Rojas a verlo al monitor.

Dani Senabre: "Una consecuencia de que no esté Messi es que vamos a ver más córners en largo".

3'. Fuerza el córner Junior con su primera llegada por la izquierda. Va a servir Pjanic y acaba despejando la defensa del Eibar tras un barullo. Se duele mucho Araujo, que está tirado en el área.

Andoni Cedrún: "Hoy el Eibar se enfrenta al equipo de las terneras porque es el primer partido en el que no está ninguna de las 'vacas sagradas' de Barcelona".

COMIENZA EL PARTIDO: Lo hace con saque del Eibar, que viste de blanco. Juegan los de Mendilibar con un 4-3-3. En el Barcelona, con su habitual uniforme azulgrana, Koeman mantiene el 5-3-2 de Valladolid. Arbitra Alberola Rojas.

Dani Senabre: "Sé lo mismo que sabía antes de la entrevista. Pienso que está más fuera que dentro y usa mucho la palabra volver, pero mucha gente a mi alrededor saca la conclusión contraria y piensa que por primera vez hay esperanza".

Minguella: "Me sorprendió la entrevista a Messi porque Leo, que es más bien escueto en sus palabras, estuvo en muchas ocasiones hablando con largas parrafadas. Había veces que parecía que lo tenía escrito".

Será el primer partido azulgrana en LaLiga Santander sin Messi. El argentino, máximo goleador del equipo con siete tantos, fue suplente en el duelo ante el Betis, pero salió al campo tras el descanso. Si se ha perdido en Champions League los encuentros ante el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros con el equipo ya clasificado para octavos.

El Barcelona arranca el partido en la sexta posición con 24 puntos en 14 partidos. Los de Koeman están a ocho del Atlético de Madrid con un partido más que los rojiblancos. El Eibar es decimoséptimo, marcando la salvación, con 15 puntos en 15 encuentros. Los armeros tienen uno de ventaja sobre el Valladolid.

ONCE DEL BARCELONA: Koeman repite el sistema de tres centrales que tan buen resultado le dio en Valladolid y da continuidad a Araujo, Mingueza y Lenglet. La gran noticia es la ausencia de Messi que sigue en Argentina con unos problemas de tobillo, según anunció el Barcelona, en su lugar entra en el once Griezmann que no jugó en Zorrilla. Junior ocupará el puesto en el lateral izquierdo del sancionado Jordi Alba.Busquets sigue en el banquillo junto a Coutinho.

ONCE DEL EIBAR: José Luis Mendilibar no puede contar con su mejor jugador esta temporada, Bryan Gil, que se ha quedado en Eibar. Entra en la banda derecha el polaco Kadzior, que no había jugado casi nada. En el centro del campo habrá un trivote compuesto por Sergio Álvarez, Diop y Edu Exposito.