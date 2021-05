DIRECTO | Barcelona 0 - 0 Atlético; Mingueza entra por Araujo en el Barça; Simeone sale al ataque

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID

Minguella: "El Barcelona juega en casa, Leo tiene ganas de ganar LaLiga, hace comidas multitudinarias en su jardín... Está todo para salir bien".

Petón: "No me gusta que no juegue Kondogbia, pero el entrenador decide y tendrá sus razones".

Cañizares: "Vengo a disfrutar. Ninguno de los dos equipos me ha dado de comer, pero me cae mejor el Atlético de Madrid, aunque no me voy a levantar del sillón con los goles".

Estas serán las condiciones metereológicas en Barcelona a las 16:15 horas de este sábado cuando arranque el partido en el Camp Nou.

Esta 35ª jornada de LaLiga Santander regresan los inalámbricos a los estadios. Contando el partido para el Tiempo de Juego de la Cadena COPE estarán Manolo Oliveros, Rubén Martín, Antonio Ruiz y Helena Condis.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la décima jornada y disputado el sábado 21 de noviembre en el Wanda Metropolitano, se impuso el Atlético de Madrid por 1-0 gracias a un gol antes del descanso de Carrasco.

El Atlético de Madrid lidera el campeonato con 76 puntos. Los rojiblancos tienen dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que es tercero con 74 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid, segundo en la tabla. El partido decidirá quién se acuesta líder este sábado.

ONCE DEL BARCELONA: Solo una novedad en el Barcelona con respecto al equipo que el pasado domingo ganó 2-3 en Mestalla al Valencia. Se queda en el banquillo Araujo y su lugar en la línea de tres centrales junto a Lenglet y Piqué lo va a ocupar Mingueza. Dest le gana la partida a Sergi Roberto en el carril derecho y arriba se mantienen Messi y un enrachado Griezmann.

ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID: Valiente Simeone, que nunca ha ganado en LaLiga en el Camp Nou como técnico rojiblanco, en su once. Deja en el banquillo a Kondogbia y Héctor Herrera y apuesta por un doble pivote formado por Koke y Marcos Llorente. En las bandas estarán Lemar y Carrasco y arriba Luis Suárez y Correa. Giménez deja su lugar en el centro de la zaga a Felipe, que será la pareja de Savic.