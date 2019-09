Atlético y Real Madrid empatan 0-0 y los blancos siguen líderes

OPINIÓN DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO

Petón: "Cuando se juega pensando en el rival puede suceder que aburras a todos y acabes 0-0. El resultado es justo"

Poli Rincón: "No ha habido fútbol. El Madrid podría haber dado un golpe encima de la mesa si sale a ganar y no a especular. Benzema ha currado para nada. El Madrid ha dejado escapar una oportunidad única"

Gonzalo Miró: "Me ha faltado ambición, atrevimiento...se podían haber corrido más riesgos. El empate es justo, que es lo que han buscado ambos jugadores"

Siro López: "Estoy contento porque hay que crecer desde la defensa; el Madrid lleva tres partidos sin recibir gol"

DECLARACIONES EN MOVISTAR

Oblak: "No hemos tenido ocasiones claras, ellos tampoco muchas. Es un empate merecido. Ninguno ha arriesgado mucho, nadie quería perder"

Sergio Ramos: "Un partido de muchísimo físico, es un campo de los más difíciles. El punto nos sabe a poco"

Manolo Lama: "Los mejores han sido Thomas y Casemiro"

93' - FINAL DEL PARTIDO. ATLÉTICO DE MADRID 0 - REAL MADRID 0

90' - 3 minutos de añadido

90' - Saúl vuelve a forzar un córnera para el Atlético de Madrid: Saca Lemar al segundo palo y detiene Courtois después del remate de Costa

Pedro Martín: "Este el primer disparo a puerta del Atlético en el partido"

87' - Último cambio en el Real Madrid: Jovic entra por Benzema

Petón: "Benzema puede dormir hoy tranquilo porque es imposible trabajar más por el equipo en tanta soledad"

85' - Córner forzado por Benzema. Kroos centra el balón al área y sacó de cabeza Koke

77' - Segundo cambio en el Real Madrid: James entra por Hazard

75' - ¡¡PARADÓN DE OBLAK!! Centro de Nacho desde la izquierda, gran remate de cabeza de Benzema desde el punto de penalti y paradón espectacular de Oblak con su mano de izquierda

73' - Saúl vuelve a forzar otro córner. El capitán Koke vuelve a centrar al área pero Giménez hace falta sobre Nacho al intentar rematar

72' - Córner a favor del Atlético, forzado por Saúl. Centra Koke al primera palo y Saúl, al primera palo, cabecea entre Benzema y Ramos y el balón se va cerca de la escuadra

71' - Buen pase de Bale a Modric por la derecha y el croata dispara desde la derecha pero el balón se marcha a saque de puerta

70' - Marcos Llorente entra por Joao Félix y la afición reacciona al cambio con pitos

69' - Tarjeta amarilla a Varane por falta por detrás sobre Joao Félix

68' - Primer cambio en el Real Madrid: Valverde se marcha y entra Modric, dspués de perderse cuatro partidos por lesión

Paco González: "Me sorprende mucho que no entre James por Valverde"

67' - Córner a favior del Atlético de Madrid forzado por Carvajal. Toca Kroos en corto y la jugada acaba sin nada de peligro

63' - Falta peligrosa para el Real Madrid, centrada, a 30 metros de la portería de Oblak. Casemiro dispara fuerte pero desviado

61' - Segundo cambio en el Atlético de Madrid: Lemar entra por Lodi. Saúl se coloca en el lateral izquierdo.

Manolo Lama: "Más ofensivo no se puede ser, pero va a facilitar que el Real Madrid se quede con el balón porque debilita el centro del campo"

57' - ¡¡QUE OCASIÓN DE BALE!! Gran llegada de Nacho por la izquierda, llega hasta línea de fondo y su centro raso al segundo palo no lo aprovecha Bale, que completamente solo dispara muy alto

55' - Lo intenta Bale desde fuera del área pero su disparo lejano se marcha muy alto

49' - Primera llegada del Atlético de Madrid: pase de Diego Costa al punto de penalti y Correa remata de cabeza demasiado alto

45' - COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. Primer cambio del partido: Correa entra por Vitolo

68.032 espectadores esta noche en el Metropolitano. Es el récord de asistencia en este estadio hasta ahora

Poli Rincón: "Me falta más fútbol, que tenga más verticalidad. Me hubiera gustado que Benezma hubiera participado más dentro del área y haber visto más a Hazard".

Gonzalo Miró: "Me parece que falta mucha ambición en los dos equipos. Si no hay alguien que haga por intentar ganar, es difícil que cambie algo"

Manolo Lama: "Los mejores de la primera parte han sido Thomas y Kroos"

45+2' - FINAL DE LA PRIMERA PARTE. ATLÉTICO DE MADRID 0 - REAL MADRID 0

45' - 1 minuto de descuento. El banquillo del Atlético de Madrid, con Simeone a la cabeza, protesta algo al árbitro. Antonio Ruiz cuenta que los rojiblancos se quejan de que Sergio Ramos le ha dicho al linier en una falta "la p... que te parió"

44' - Courtois salva la ocasión del Atleti. Gran pase de Thomas a Trippier, que se mete por la derecha hasta la línea de fondo, dentro del área, y su pase al centro lo desvía Courtois antes de que llegue Koke desde atrás para rematar

40' - ¡¡PARADÓN DE OBLAK!! Disparo espectacular de primeras de Kroos desde fuera del área y gran estirada de Oblak hacia su palo izquierdo para despejar el balón a córner

39' - Buena jugada de Thomas en la frontal del área, pared con Diego Costa y le deja el balón a Joao Félix, que dispara demasiado cruzado a la derecha de Courtois

37' - Kroos realiza el primer disparo a puerta del partido. El alemán la pegó desde fuera con la izquierda y Oblak detuvo el balón sin mucho dificultad

Gonzaló Miró: "Al partido le falta mucha valentía"

33' - Córner forzado de Vitolo. Hazard tuvo que ayudar en el lateral para cortar la jugada. El saque vuelve a sacarse si peligro

29' - Córner a favor del Atlético de Madrid: lo saca Trippier desde la derecha y la jugada acaba en un gran centro raso de Thomas al que no llega Diego Costa en el segundo palo

26' - Tres córners seguidos del Real Madrid en el mismo minuto, los tres sacados sin peligro

Manolo Lama: "Veo al Madrid más dominador ahora" / Paco González: "Pero sin tiros a puerta"

23' - Gran pase de Valverde a Hazard por la izquierda y el centro del belga tras regatear a Savic lo despeja Giménez a córner. El saque de esquina acaba en un disparo fuera de Valverde

22' - Primera tarjeta del partido: Pisotón de Nacho a Trippier y el lateral se gana la tarjeta

Siro López: "Es el partido del miedo, de momento"

18 ' - Primera llegada del Madrid al área: Nacho pone un centro desde la izquierda y Bale remata alto de cabeza

Poli Rincón: "O el Madrid es más solidario o el Atleti le va a comer la tostada"

9' - Falta clara de Trippier a Hazard cuando el belga se marchaba corriendo en el centro del campo. Los jugadores blancos se acercan a González González a pedir la tarjeta amarilla

Pedro Martín: "Esta es amarilla, pero como la otra era casi amarilla, no saca ninguna. Hay que aguantar las tarjetas al principio"

8 ' - Primera ocasión del partido. Balón largo de Koke a Joao Félix y el portugués llega al área blanca y su disparo sale demasiado cruzado

Petón: "El Atleti ha salido con la idea de ganar cada disputa, más intenso"

3' - Lesión de Trippier. El lateral derecho del Atlético recibió un golpe de Hazard cuando el belga saltó hacia atrás.

3' - Falta lateral a favor del Real Madrid que mete Trippier en el área pero el árbitro anula la jugada por un fuera de juego

1' - ¡¡¡COMIENZA EL DERBI MADRILEÑO!!! Saca de centro el Atlético de Madrid

20:56 - Suena el himno del Atleti mientras salen los dos equipos al terreno de juego

Gonzalo Miró: "Benzema me da miedo. Lleva tirando del carro desde la salida de Cristiano. Cuando ha hecho buen partido contra el Atleti, el Madrid se ha llevado el gato al agua"

Siro López: "Me da miedo alguna genialidad del niño"

Homenaje del Atlético de Madrid a Diego Forlán en la previa del partido

El equipo de COPE, en el Wanda Metropolitano:

Once del Real Madrid:

Once del Atlético de Madrid:

Aunque crea que la decisión no es justa ya nada se puede hacer... Os pido perdón por perderme este partido. No podré dejarme la vida sobre el césped como cada vez que me pongo esta camiseta, pero me dejaré la garganta desde la grada. Seré uno más junto a vosotros. #ForzaAtleti