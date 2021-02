Dimite Jorge Almirón como entrenador del Elche tras su derrota en Balaídos

Jorge Almirón ha presentado su dimisión como entrenador del Elche. El técnico argentino ha comunicado su decisión tras perder contra el Celta por 3 goles a 1 en Balaídos, lo que suponía una racha de 16 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

"He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Deseo lo mejor a mis jugadores. Hoy lo dieron todo, pero lamentablemente no salieron las coass en el partido. Deseo todo lo mejor a toda la gente que he conocido. No hay mucho más que explicar", declaró con seriedad ante los medios en la rueda de prensa posterior al encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga Santander.

Santi Mina guía al Celta y sentencia a Almirón Primera victoria del año del conjunto de Coudet. Doblete de Santi Mina. Jorge Almirón, técnico del Elche, presenta su dimisión. 12 feb 2021 - 20:27

Almirón prefiere echarse a un lado, después de dejar al Elche en penúltimo puesto, con tan solo 18 puntos en 21 jornadas de Liga. En cualquier caso, ya se había especulado en las últimas fechas la posibilidad de que el propietario del Elche, Christian Bragarnik, fuese quien tomara la decisión de destituir a Almirón.