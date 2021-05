Diego Martínez: "No me he reunido con nadie, ni siquiera con mi club"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, aseguró este viernes acerca de su futuro que aún no se ha reunido "con nadie", ni siquiera con su propio club, y que tras el encuentro del domingo contra el Getafe, el último de la temporada, "será el momento de reflexionar".



Diego Martínez, que cumple contrato al final de esta campaña después de tres años en el Granada, indicó en rueda de prensa que siempre ha sido "claro, frontal y sincero" sobre el asunto de su renovación o no y que, una vez que concluya la temporada, será el momento de tomarse "unos días" y de "escuchar al club".



El técnico vigués afirmó que respeta "el ruido y las opiniones", pero no "las mentiras", e incidió en que ha habido "muchas informaciones que no son ciertas". "Si en las últimas semanas me dedico a desmentir cada falsedad que ha salido, no tendría tiempo ni para mi vida personal ni profesional. Respetemos a los equipos y a todos los profesionales en una temporada que ha sido muy difícil y muy desgastante", sentenció.



Martínez insistió en que la próxima semana "será el momento de reflexionar", ya que ahora le ocupa "montar el equipo" para el partido ante el Getafe, algo que es "difícil por la disponibilidad" de futbolistas, lo que condicionará "las posiciones de los jugadores y el sistema".



El entrenador del Granada explicó que ha sido un curso "estresante", pero también "extraordinario, excelente y de eterno agradecimiento a los jugadores", y resaltó que llegar salvados a las últimas jornadas es una "muy buena señal" que "ojalá se repita los próximos veinte años" porque "eso es la salud de un equipo".