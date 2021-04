Diakhaby rompe su silencio: “Hay una jugada donde un jugador me insulta, las palabras son: ‘negro de mierda’"

Dos días han pasado del supuesto episodio racista que ocurrió el domingo en Cádiz durante el partido Cádiz CF y el Valencia CF. En ese encuentro, el jugador francés del Valencia, Mouctar Dikhaby, denunció que había recibido un insulto racista que provocó que se suspendiera durante unos instantes el encuentro.

En la mañana de este martes, Diakhaby ha roto su silencio:

El Valencia da su versión: "Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización" En un comunicado, el Valencia señaló que Diakhaby “se ha convertido en otra víctima del racismo en el fútbol” y pidió que se investigue la denuncia del francés. 04 abr 2021 - 19:50

"Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son “negro de mierda”. El jugador me dijo eso y eso es intolerable y yo no puedo cuestionar eso", empieza diciendo el jugador francés.

"Todos me habéis visto mis reacciones y eso no pude pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto, pero bueno", sigue diciendo Diakhaby.

El central del Valencia explicó también lo ocurrió después: "Después de eso. Mis compañeros y yo hemos decidido ir al vestuario que era una buena decisión y luego nos han pedido, un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvemos al campo. Mis compañerfos y yo hemos dicho que no, que las cosas no son así. No puedes hacer algo y pasar y excusarse así. Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Hay cosas así en la vida".

Termina su explicación lanzando un mensaje a LaLiga: "Espero que LaLiga haga cosas para tener pruebas y que todo se aclare y ya está"

Y por último agradece todos los mensajes:."Quiero agradecer al Valencia, a mis compañeros, mis entrenadores con la solidaridad y el apoyo que me han dado, también toda la gente y toda la afición".

INFO @DepCOPEValencia|



#Diakhaby rompe su silencio y da su versión de los hechos



"Hay una jugada donde un jugador me insulta, y las palabras son: 'negro de mierda'"



: @Diakhaby_5pic.twitter.com/fDDVmg0UGv — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) April 6, 2021