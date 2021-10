El detalle de Imanol Alguacil con Míchel, ante la prensa de Getafe: "Si tenéis paciencia, irá hacia arriba"

El Getafe ha conseguido sumar, ante la Real Sociedad, su primer punto en LaLiga Santander, después de siete derrotas consecutivas. Es un punto que permite cambiar una dinámica muy negativa pero que mantiene la continuidad de Míchel en el punto de mira en todos los debates en torno a la actualidad del equipo azulón.

Y con tanto viento en contra, el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha aprovechado para dejar un mensaje muy cariñoso dirigido a Míchel. Alguacil, en la rueda de prensa posterior al encuentro, ha pedido "paciencia" con el técnico madrileño.

"Perdonadme", se dirigía a los periodistas en el Coliseum Alfonso Pérez, antes de su alegato a favor de Míchel: "Darle un mensaje de ánimo a Míchel, porque seguramente no esté atravesando su mejor momento deportivo, y no tengo dudas de que es un grandísimo entrenador".

Y remató con su particular petición: "Si tenéis paciencia, el Getafe va a ir para arriba por la plantilla que tiene y por el entrenador que tenéis", finalizó, antes de retirarse.

La reacción de Míchel: "Los excelentes compañeros no abundan"

Cuando llegó el turno de Míchel en la rueda de prensa, Gemma Santos le preguntó por la defensa que, minutos antes, había realizado Alguacil: "Agradezco mucho las palabras de Imanol, porque no es fácil mojarse por un compañero, y mojarse de esa manera, lo que le hace mostrarse no solo como un buen entrenador, sino como un excelente compañero, que normalmente no abundan en un negocio en el que normalmente están esperando ocupar tu puesto… No aquí, sino en la mayoría de los equipos", especificó.

Preguntado por cómo vive el debate en torno a su continuidad, Míchel se limitó a hablar "solo de fútbol".

El técnico valoró el punto como algo "que nos sabe seguramente a poco", aunque lo puso en contexto, en "cómo se ha mostrado el equipo", lo que les haría valorarlo como "positivo. De hecho, con una actitud similar nos ha hecho perder otros partidos", recordó.

¿Y Quique Sánchez Flores?

Gemma Santos informó este domingo en Tiempo de Juego que, por el momento, Míchel seguirá siendo entrenador del Getafe, pero si la directiva del conjunto azulón decidiera destituir al madrileño, Quique Sánchez Flores es el hombre que más gusta.

De hecho, Sanchez Flores, que ya entrenó anteriormente al equipo azulón, estuvo en la terna de favoritos para suplir a José Bordalás, que fichó por el Valencia.