Denis Suárez: "Es una decisión que toma el club y tengo que acatarla"

Sigue el culebrón Denis Suárez en Vigo. El jugador ha hablado este martes ante los medios de comunicación para explicar cómo vive su situación tras entrenarse por primera vez y después de que el lunes la AFE anunciara que emprenderá acciones legales si no le permiten volver a trabajar con sus compañeros. Denis acata, pero no comparte, la decisión que ha tomado el club.

"Estoy bien. He venido a entrenar con la gente que se queda aquí y ya está. Ya sabéis mi situación, yo ya he hablado, ya la he explicado y no tengo nada más que decir. Es una decisión que toma el club y yo tengo que acatarla. Soy un empleado del club y acato las normas que me pone. No tengo otra opción. No puedo decir nada de mi futuro".

La AFE denuncia el apartamiento de Denis Suárez por parte del Celta Denis Suárez no ha entrado en la lista para la gira que el equipo vigués realizará por Estados Unidos y México. La AFE ha mostrado su malestar ante esta situación. 11 jul 2022 - 20:25

?? @DenisSuarez6 con @santipeon ??



????‍??“Es una decisión que toma el club y yo tengo que acatarla, no puedo hacer más”



??“No puedo decir absolutamente nada de mi futuro”.



??Declaraciones a @copevigo y El Desmarque.



?? Más en https://t.co/ywOHvqgwvspic.twitter.com/jvPPo3yYgQ — Tiempo de Juego (@tjcope) July 12, 2022

El centrocampista gallego sigue apartado por el Celta de Vigo y no viajará a la gira del conjunto celeste por México y Estados Unidos. Todo el problema viene porque a Denis, al que le queda un año de contrato, le representa la misma agencia de comunicación que al alevín Bryan Bugarín que se marchó al Real Madrid. En ese momento, Carlos Mouriño, presidente del club vigués, prometió no volver a trabajar con estos representantes.