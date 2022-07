Denis Suárez contesta a Mouriño: "He cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club"

El centrocampista Denis Suárez negó este jueves que el Celta de Vigo le presentara una oferta de un club que le pagaría "12 millones de euros netos" para abandonar el club, y reveló que "hace muchos meses" el presidente y máximo accionista, Carlos Mouriño, le amenazó con "encargarse" de que Balaídos le pitase.

"Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa. No la hay", denunció el exfutbolista del Barcelona en sus redes sociales.

El presidente celeste acusó esta mañana a Denis Suárez de rechazar "hasta cuatro ofertas" y de llevarse "40.000 o 50.000 euros" por la salida del joven Bryan Bugarín al Real Madrid en el verano de 2021, la cual provocó el divorcio entre ambas partes porque en el medio estaba la agencia de representación del futbolista.

"Jamás he vendido a un jugador ni del Celta ni de ningún otro equipo. Les invito a que demuestren esta afirmación con los documentos pertinentes, así como el ingreso del dinero del que habla", puntualiza Denis Suárez, que también explica por qué no firmó por el club de Champions del que habló Mouriño.

"No diré su nombre por respeto, pero el problema de dinero no fue por mi parte y sí de este equipo que tenía que vender por una cuestión de límite salarial. No podía acometer ninguna operación por barata que fuera", asegura Denis, quien añade que "una de las otras dos ofertas" la trajo él "y no hubo acuerdo por ninguna parte" y de la otra no tiene constancia.

En cuanto a su salario en el Celta, reitera que tiene el contrato que le ofreció la entidad cuando estaba en el Barcelona, el cual, destaca, "he cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club".

Un contrato, insiste, que cuenta con una cláusula de confidencialidad que, a su entender, el Celta no ha respetado: "Es el propio club el que ha reconocido que todo es falso. Tenéis que saber nuestro convenio para saber que el reglamento interno recoge sanciones muy graves -incluida la rescisión sin indemnización -para los jugadores que actúen contra los intereses del club".

"El Celta no sólo no me ha impuesto nunca ninguna sanción sino que ni siquiera ha iniciado ningún tipo de expediente contra mí por este motivo", señala Denis Suárez, quien insiste en que su deseo es poder seguir cumpliendo su "sueño" de vestir la camiseta celeste en el futuro: "He ofrecido soluciones para arreglar todo sin agencia alguna de por medio".