Dembélé cierra la puerta al PSG: "No estoy interesado"

Ousmane Dembélé habló en la previa del partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid del domingo para la televisión Eleven Sports sobre su estado actual en el Barcelona.

"Estoy contento aquí y voy a seguir trabajando para continuar en Barcelona. El entrenador confía en mi y la directiva también", señala el extremo francés que renovó el pasado verano con el conjunto azulgrana.

El futbolista también tuvo palabras hacia de su compañero de selección Antoine Griezmann, al que se enfrenta este próximo domingo. "Tenemos que vigilarlo muy de cerca, porque es muy peligroso y está en muy buena forma".

En la entrevista Dembélé cierra las puertas al PSG al ser preguntado si le interesa acercarse a la Torre Eiffel. "No tengó interés, me siento bien", sentenciaba el jugador azulgrana respecto a su futuro.

Y añadía: "Firmé un nuevo contrato con el Barça hace cuatro meses y estoy contento. Me gusta mi vida aquí".









