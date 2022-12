Del Nido: "No hay ningún impedimento para que pueda volver a presidir el Sevilla"

El expresidente del Sevilla José María del Nido Benavente ofreció este viernes una rueda de prensa en la que insistió en que "no existe impedimento alguno para" que él pueda volver a "presidir el Sevilla" a partir de la junta general de accionistas que se celebrará el próximo jueves, 29 de diciembre.



Del Nido, que convocó a los periodistas en un hotel sevillano, resaltó que su "determinación de acceder a la presidencia es irrevocable", puesto que "no hay impedimento alguno", desde que concluyó su periodo de inhabilitación tras la condena que le llevó a la cárcel por sus tratos con el Ayuntamiento de Marbella, "para que el principal accionista da la entidad -él mismo- pueda dirigir al Sevilla".



El abogado sevillano, de 65 años, señaló que el club "no sólo se encuentra en una crisis", sino que "es un barco a la deriva sin capitán ni timonel. Las cuentas son ruinosas y la situación deportiva es la que es", con el equipo en plaza de descenso.



Por ello, el que fuera presidente del Sevilla entre 2002 a 2013, se mostró "dispuesto a hacer una revolución" como la que hizo en 2002 para "romper una sequía de más de 50 años sin títulos".



Desde los actuales dirigentes del Sevilla, sin embargo, se asegura que dos resoluciones judiciales recientes impedirán que Del Nido Benavente pueda votar el jueves para remover el consejo de administración que preside José Castro, con su primogénito Del Nido Carrasco como vicepresidente.



Ante ello, el expresidente advirtió que "sería un delito" que se le "impidiese votar en la junta" general de accionistas, y destacó que "no hay ninguna posibilidad de que no sea presidente, ya sea mañana o pasado".



"Di el paso y ya es sí o sí", aseguró Del Nido, quien opinó que, en esa hipotética votación, se deberá "acreditar quién tiene la mayoría. Si la tienen" los actuales dirigentes, le tocará "aguantar y seguir" pero advirtió de que "si no hay triquiñuela, la junta decidirá quién tiene más votos".



En este sentido, él cuenta también con el apoyo del fondo inversor estadounidense '777 Partners', que controla alrededor del diez por ciento de capital social del Sevilla FC.