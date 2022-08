David Espinar defiende la gestión del Valladolid dejando un recado al Barcelona

El director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha indicado este martes, tras la presentación de Mickael Malsa como nuevo jugador del equipo blanquivioleta, que el club "no tiene palancas, pero ha inscrito a todos sus jugadores, cosa que otros no pueden decir". En este sentido, Espinar ha comentado que "el principal activo del club son las personas que trabajan en él, y estas no se venden, porque el patrimonio humano es indisociable al mismo, y no cuenta con palancas para poder realizar más inversiones en el apartado deportivo".

"Pero el Real Valladolid tiene inscritos a todos sus jugadores, mientras que otros clubes que sí cuentan con esas palancas económicas, no los tienen aún", ha insistido Espinar, quien ha mostrado su satisfacción ante la superación del récord de abonados del club esta temporada, con 22.250.

Al respecto ha precisado que "no se marcan más objetivos en cuanto al número de socios", aunque sería un bonito reto llegar a 25.000, que sería la cifra límite, teniéndose en cuenta el aforo del estadio José Zorrilla, las localidades para aficiones rivales o los palcos. El responsable del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid ha querido pedir disculpas a los aficionados "porque debido a un fallo en el sistema informático las altas quedaron anuladas durante unas horas, lo que ha supuesto una incomodidad para ellos, que no deberían volver a sufrir, puesto que se ha trabajado para que no se repita".

Por último, cuestionado por los gritos que se escucharon el sábado en el primer partido de LaLiga Santanderante el Villarreal reclamando el antiguo escudo, Espinar ha precisado que se oyó "un minuto de reivindicación, por 89 de animación y apoyo al equipo y al club", aunque ha mostrado su "total respeto" hacia los sentimientos de todos y cada uno de los aficionados.