Dani Rodríguez explota contra los árbitros tras el Cádiz-Mallorca: "Es una p*** vergüenza"

Dani Rodríguez ha explotado contra los árbitros tras el empate de su equipo en Cádiz tras protagonizar una polémica acción. El futbolista recibió una dura entrada de Iza Carcelén cuando se iba solo ante Conan Ledesma y el jugador del Cádiz le embistió con una fuerte patada, tras lo que vio la tarjeta roja. Segundos más tarde, el colegiado acudió al VAR para comprobar que, antes de esa acción, hubo una falta de Baba sobre el Pacha Espino, por lo que la jugada quedaba anulada, y la expulsión también.

La acción provocó la incredulidad de los propios jugadores del Mallorca y del propio Luis García, quien también fue expulsado minutos más tarde. Dani Rodríguez, en su cuenta de Twitter, ha publicado la foto de la jugada con un contundente mensaje: "Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!".

Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!! pic.twitter.com/y6qd9A2yam — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 31, 2021





Luis García Plaza: "No he dicho nada y me expulsa; no podré hablar"



El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, aseguró tras empatar a uno con el Cádiz en el Nuevo Mirandilla que fue expulsado por hacer un comentario a su ayudante y que no iba dirigido al árbitro, Valentín Pizarro Gómez, por lo que se quejó de que a partir ahora no podrá "hablar". "No le he dicho nada (al árbitro). He dicho en tono bajo a mi segundo: 'no nos pita una', y no ha sido en tono despectivo. Y va y me expulsa. No podré hablar...", lamentó en rueda de prensa García Plaza.

El técnico del Mallorca manifestó que el hecho de que les hayan empatado en el tiempo añadido un partido que tenían ganado "no tiene explicación". "Es increíble perder los puntos de esta manera", reconoció el preparador madrileño, que no ocultó que es "frustrante" perder puntos en los últimos minutos en "cinco partidos", como le ha ocurrido al conjunto balear.

García Plaza indicó que espera que no tengan que "echar en falta" estos puntos al final y reiteró que la "imagen" de su equipo es "brutal", pero incidió en que llevan tres empates que "debían ser victorias". Defendió, además, que han sido "superiores" al Cádiz en "creación, llegadas, control..., en todos los aspectos del juego", por lo que incidió en que es "inexplicable" cometer un penalti por "falta de atención", como el que dio el empate al Cádiz en el minuto 93.

