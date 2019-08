Cristiano: "No tengo duda que Messi me ha hecho mejor jugador y yo a él"

Cristiano Ronaldo va a empezar su segunda temporada en la Juventus de Turín. El portugués ha hablado en la televisión TV1 sobre lo que fue la rivalidad con Messi en la Liga española y además también se refirió a la emergente estrella lusa y jugador del Atlético de Madrid Joao Félix.

SOBRE MESSI:

"No tengo duda que él me ha hecho mejor jugador y yo a él. No es casualidad. Todas las rivalidades son sanas y buenas. Admiro la carrera que él ha tenido y lo he dicho públicamente. Cuando salí de la Liga española me dio mucha pena, entrecomillas, porque se sentía una rivalidad que tenía el Madrid y el Barcelona y él también le gustaba esa rivalidad. Esa buena rivalidad que existe en el fútbol y por eso tengo una buena relación profesional con él. Cuando ganamos las tres Champions seguidas él se sintió disgutado, como a mi me disgustaba cuando ganaba con el Barcelona".

SOBRE JOAO FÉLIX:

"Es un gran jugador. Tiene mucho potencial, pero tiene mucho que evolucionar todavía. Tanto él como Bernardo, que está más maduro en ese aspecto, pero no tengo ninguna duda que va a triunfar".