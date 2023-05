Courtois: "Si Vinicius dice que no quiere jugar más, yo me salgo del campo con él"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, condenó los cánticos racistas que recibió el brasileño Vinícius Junior durante la derrota del Valencia en Mestalla (1-0) y aseguró que si este le hubiera dicho "que no quiere jugar", se "hubiera ido del campo con él".



"Algún día tenéis que poner una cámara enfocando solo a esa gente. A mí me han hecho gestos de todo también... el fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar y no a animar. Si 'Vini' me dice que no quiere jugar, me hubiera ido del campo con él", dijo en Movistar+.



"En un momento dijo que paraba y luego que seguía. Yo me hubiera ido con él porque es algo que no podemos tolerar", amplió.



"Hubo un acto de racismo. Hace unos años, el Valencia denunció a un jugador del Cádiz por lo mismo y ahora pasa esto aquí. Hubo ruidos de 'mono'... no lo podemos tolerar", completó. "En Bélgica si pasa algo se cierra el campo. No podemos tolerarlo. Son individuos que no piensan con la cabeza", añadió.



Además, Courtois defendió que Hugo Duro, quien agarró del cuello a Viníicus antes de que este le golpeara, fue "el primero que tuvo que recibir tarjeta roja".



Por otro lado, en lo deportivo, Courtois se mostró crítico con su equipo tras la derrota en Mestalla: "Salimos dormidos y no hicimos un buen partido. Esta camiseta merece luchar en cada partido. De un lado no nos jugamos nada, pero queremos terminar en la segunda plaza y hay que seguir luchando porque es lo que merece el escudo y la afición del Real Madrid", declaró.