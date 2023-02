Courtois: "Hay que proteger a Vinicius"

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, se mostró "contento" de que el colegiado Javier Alberola Rojas hubiera expulsado a Gabriel Paulista tras una dura entrada sobre un Vinicius al que, dijo que "Hay que proteger a Vini. Es un chico muy expresivo en el campo, que hace muchos regates y a un defensa no le gusta. Sienten que les vacila, pero es su fútbol. Necesitamos a Vinicius para desequilibrar las defensas. En muchos partidos le han dado muchas patadas y estoy contento de que un árbitro ha tenido la valentía para expulsarle; no solo a Vini, si esa patada la da uno de nosotros también hay que expulsarle", dijo en DAZN.

??@thibautcourtois, en @DAZN_ES:



???? "Hay que proteger a @vinijr. Hace muchos regates y obviamente eso a un defensa no le gusta"



???? "En muchos partidos le han dado muchas patadas. Estoy contento porque hoy el árbitro ha tenido la valentía para expulsar"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/5SrkgerqsH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 2, 2023



Un Courtois que analizó también el tanto anulado a favor del Real Madrid por una falta de Benzema sobre Musah: "El árbitro dice que le da con el codo, pero yo no lo he visto así. Es un poco lo mismo, en el área siempre hay forcejeos y a veces a tu favor y otras a tu contra. Con el VAR se dice siempre, vete al suelo y va a haber algo, y más a cámara lenta. Por suerte no nos condenó para conseguir la victoria", comentó.



Además, ponderó el crecimiento defensivo de su equipo: "Llevamos tres partidos con la portería a cero, pero hubiese preferido encajar el otro día y sumar puntos. Defensivamente hemos mejorado, sobre todo en Bilbao, que es un campo difícil, la Real, hoy... Ha sido un buen partido. En el primer tiempo nos faltó meter un gol, pero lo hicimos en la segunda y tras la expulsión fue un poco más fácil", declaró.