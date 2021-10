Benzema no viaja a Elche

Isco Alarcón es la novedad de Carlo Ancelotti en la lista de convocados del Real Madrid para medirse este sábado al Elche en el Martínez Valero, partido liguero para el que causa baja el delantero francés Karim Benzema, por rotación y sin lesión, según informaron fuentes del club blanco.

Benzema arrastra un golpe en el empeine derecho desde el encuentro en Kiev ante el Shakhtar y, pese a que no ha podido entrenar con regularidad con el equipo, disputó el clásico y el encuentro ante Osasuna del pasado miércoles. Ancelotti ha decidido darle descanso y tras no ejercitarse con sus compañeros este viernes, no viaja a Elche.

Regresa a la convocatoria el centrocampista Isco Alarcón y siguen siendo baja por lesión el uruguayo Fede Valverde, el galés GarethBale y Dani Ceballos.

La lista de convocados la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Toni Fuidias.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Mendy.

Centrocampistas: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Isco, Antonio Blanco.

Delantero: Eden Hazard, Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Jovic, Mariano.













