Competición abre expediente al presidente del Cádiz por 'rajar' de Rubiales y los árbitros en El Partidazo

Según ha podido saber El Partidazo de COPE, el Comite de Competición ha abierto un expediente a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Todo deriva de la entrevista que Vizcaíno concedió este martes a la Cadena COPE y en la que criticó a Luis Rubiales, su homologo en la RFEF, y al colectivo arbitral por el grave fallo que le costó dos puntos a su equipo ante el Elche.

"Rubiales ha cambiado desde que llegó a la Federeación de Fútbol, está precupado de otras cosas" o "no estoy acusando al Comité Técnico de Árbitros, acuso al árbitro. No nos estamos enfrentando a nadie, solo defendemos al Cádiz", son algunas de las frases del presidente del conjunto andaluz que no han gustado a la RFEF y que han motivado la apertura del expediente.