Competición abre expediente a Álvaro Cervera al que podrían caerle cuatro partidos

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se expone a una durísima sanción por parte del Comité de Competición de la RFEF después de que este le haya abierto expediente sancionador por sus palabras en rueda de prensa el pasado domingo tras el partido Cádiz-Granada.

Álvaro Cervera se quejó de un clarísimo penalti de Foulquier a Alberto Perea en la segunda mitad que ni Alberola Rojas, colegiado del encuentro, ni Cordero Vega, encargado del VAR señalaron. De hecho, Alberola ni siquiera fue al monitor a ver la acción porque tenía muy claro que no había habido penalti.

Tras el partido, Cervera se quejaba en rueda de prensa señalando que "lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar. Sé que es difícil pitar pero también sé los medios que hay. Puede haber fallos, pero en otras cosas, no en ésta. La jugada del penalti es para que alguien se lo piense un poco. Con todos los medios que hay, jugadas que se paran cuatro o cinco minutos, quiero que me expliquen por qué no se ha mirado esa jugada. Ni el árbitro ni los de arriba. No me lo acabo de explicar. Ojalá alguien me lo pueda contar”.

Ahora, según la nueva normativa de Competición las palabras del técnico gaditano, que han sido denunciado por parte del CTA al Departamento de Integridad, podrían costarle 4 partidos de suspensión. Y es que esta temporada los árbitros no van a dejar que nadie dude de su integridad. En la segunda jornada de LaLiga las quejas de Joel y Pellegrini tras el arbitraje del Betis-Real Madrid ya les costaron a ambos sendos expedientes extraordinarios.

Esta temporada ese ha incluido en el Código Disciplinario de la RFEF un nuevo artículo (el 100 bis) en el que reza que “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”.