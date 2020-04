¿Cómo afecta el parón por el Covid-19 a los salarios de los futbolistas?

Desde que el pasado 10 de marzo se disputó el último partido de fútbol en España los clubes de LaLiga Santander han tenido que afrontar un parón que ha repercutido de manera importante en sus arcas. Para paliar los efectos en sus economías han tenido que tomar distintas decisiones que van desde el ERTE (Atlético, Alavés, Barcelona, Sevilla, Espanyol), hasta la reducción de los salarios de sus futbolistas en porcentajes que varían de si se retoma la competición o no. Solo hay uno (Getafe) que no bajará los sueldos de sus jugadores y únicamente retocará las primas que estos perciban a final de temporada.

Estas son las medidas que ha tomado cada club con respecto al salario de sus futbolistas debido al parón por el Covid-19.

-Alavés:El pasado 27 de marzo anunció un ERTE para la totalidad de los trabajadores del club. Negocia con los futbolistas una bajada del salario anual que iría desde el 12% si se reanuda la competición hasta el 20% si no se vuelve a jugar esta temporada. No hay acuerdo con la plantilla.

-Athletic:Los futbolistas decidieron el 15 de abril reducirse el sueldo de manera voluntaria para ayudar al club. No se tocará el salario de ningún otro empleado de la entidad. La reducción anual oscilará entre el 6% si vuelve LaLiga a puerta cerrada y del 17% si no se reanuda el campeonato.

-Atlético de Madrid: Se acogió a un ERTE el 2 de abril que afectó a la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino, femenino y el filial. Supondrá una reducción del salario del 70%, mientras dure el estado de Alarma. Además, los futbolistas ayudarán a completar el salario de otros 430 empleados del club que también están implicados en la medida.

-Barcelona: También anunció un ERTE que afecta a 309 de los 540 trabajadores del club. Además, la plantilla se redujo en un 70% el salario hasta que vuelva la competición y aportó dinero para que la totalidad de los empleados pudiera percibir el cien por cien de sus emolumentos.

-Betis:La plantilla se bajó el sueldo para evitar un ERTE que habría afectado a 430 trabajadores. La reducción irá desde el 15% del salario anual si no se reanuda la competición, pasando por el 3% si LaLiga vuelve sin público. Si el torneo puede jugarse con aficionados en las gradas podría no haber ajuste.

-Celta: El 9 de abril anunció un acuerdo con los futbolistas y cuerpo técnico de la primera plantilla y del filial para la reducción de sus salarios. Esta sería de alrededor de un 15% si no se puede terminar la competición.

-Eibar: Continúan las negociaciones entre la plantilla y el club para la bajada de salarios, aunque aún no se ha alcanzado el acuerdo. La propuesta hecha a los futbolistas sería del 18% del total anual si LaLiga no vuelve y no habría bajada si el campeonato se reanuda.

-Espanyol: Aplicó un ERTE el 27 de marzo a las plantillas de los primeros equipos masculino y femenino, el filial y los juveniles A y B. Todos ellos vieron reducidos sus salarios en un 70% durante el parón.

-Getafe: No habrá ni ERTE ni bajada de salario para los trabajadores ni los futbolistas. El presidente Ángel Torres se ha mostrado muy crítico con las medidas adoptadas por algunos clubes y la única modificación que habrá será en las primas de los jugadores que serán reducidas entre un 8 y un 10%.

-Granada:El 15 de abril anunció un acuerdo con la plantilla para la reducción de sus salarios en un 19% en el caso de que la competición no se reanude y en un 1% si el fútbol vuelve a puerta cerrada. Las primas de los jugadores se verán disminuidas en un 13% si el equipo consigue la permanencia. Habrá también un ERTE que afectará a parte de los trabajadores del club.

-Leganés: Habrá bajada de sueldo a los futbolistas, aunque no se ha hecho nada oficial. Plantilla, cuerpo técnico y club continúan en negociaciones.

-Levante:La plantilla se bajó el sueldo el 12 de abril de manera voluntaria para evitar un ERTE. La reducción será del 20% en caso de que no concluya la temporada 19/20, de un 3% si LaLiga se retoma a puerta cerrada y de un 1% si los partidos se juegan a puerta abierta.

-Mallorca: El club, los futbolistas y el cuerpo técnico llegaron a un acuerdo el 19 de abril para la reducción en un 15% de sus salarios en el caso de que la campaña se cancele definitivamente.

-Osasuna: El acuerdo se alcanzó el 7 de abril y supone la reducción del salario de los futbolistas de la primera plantilla en un 20% si la temporada no puede finalizar. Algunos también sufrirán una bajada del 10% en sus emolumentos anuales y habrá un ERTE para el femenino y parte de los empleados de la Fundación Osasuna.

-Real Madrid: Anunciado el 8 de abril. Los jugadores y los técnicos de las primeras plantillas de las secciones de fútbol y baloncesto verán reducida su ficha anual en un 10% si se puede completar la temporada y en un 20% si no se vuelve a jugar más en la 2019/2020. La rebaja permitirá que ninguno de los empleados del club vean disminuidos sus salarios y se evite un ERTE en el club.

-Real Sociedad:El 11 de abril anunció un acuerdo con la plantilla del primer equipo para una reducción que oscilará entre un 20%, si no acaba LaLiga, y un 5% si el campeonato puede finalizar. La medida evita que el personal del club no se vea envuelto en un ERTE. Devolverá también el 20% del dinero de los abonos pase lo que pase con el torneo.

-Sevilla: El 8 de abril anunció un ERTE que afectó a 254 trabajadores de la estructura deportiva y a 106 de la no deportiva. La medida supuso la reducción en un 70% del salario de los futbolistas y tecnicos de los primeros equipos masculinos y femeninos.

-Valencia: Este lunes 20 de abril el club emitió un comunicado en el que anunciaba la disminución de los salarios de la primera plantilla, el cuerpo técnico y los directivos y la presentación de un ERTE que afectará a otra parte de los trabajadores del club.

-Valladolid:El 10 de abril anunció el acuerdo con la plantilla para la reducción en un 17% de los salarios anuales en el caso de que no se juegue más esta temporada. Si vuelve el fútbol los sueldos no recibirán ningún ajuste económico.

-Villarreal:El acuerdo se cerró el pasado 16 de abril y supuso una bajada del 20% para los integrantes del primer equipo si LaLiga no se puede reanudar. Si vuelve con público o a puerta cerrada el recorte será del 5%. Gracias a ello el club podrá seguir pagando al resto de los 623 trabajadores sin acogerse a un ERTE.