El Comité de Competición desestima aplazar el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés

La presidente del Comité de Competición ha desestimado este jueves la petición de LaLiga para aplazar los partidos entre Sevilla y Barcelona y entre Villarreal y Alavés, según ha podido saber la Cadena COPE.

La organización ha desestimado la petición en base al artículo 239 del Reglamento de la RFEF sobre el aplazamiento de partidos. Con esto, la organización no ha considerado que haya "razones de fuerza mayor", como alega dicho artículo. Además, este artículo defiende que no es susceptible de aplazamiento "no poder alinear a determinados futbolistas" debido a "haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

La pasada semana, Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió el aplazamiento de ambos partidos alegando la falta de jugadores sudamericanos llamados con sus selecciones que afectaban a los equipos españoles. Sin embargo, la decisión ha sido desetimar la petición y ambos partidos deberán jugarse sin los jugadores que hay ido con sus selecciones nacionales.