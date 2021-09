Clemente Villaverde ya no pertenece a la directiva del Getafe. Como ya adelantó Gema Santos en la Cadena COPE, Clemente, uno de los fichajes para los despachos del conjunto azulón, no continúa en el club debido a un desencuentro con el presidente azulón, Ángel Torres. Desde principios de este mes de septiembre Clemente Villaverde, ya no trabaja en el Getafe. En enero de 2020 fue cuando firmó por el club madrileño y ahora ha sido el presidente el que ha decidido prescindir de él.

Esta información se hizo oficial cuando Clemente Villaverde volvió de sus vacaciones la semana pasada. Clemente y Ángel Torres tuvieron ese desencuentro, pero ya podemos afirmar que esa salida es defintiva. Todo esto, lleva a que va a haber cambios en la directiva del conjunto azulon en un momento delicado en lo deportivo. El Getafe se encuentra en la zona de descenso de LaLiga Santander con cero puntos en su casillero, después de enfrentarse a Valencia (1-0), Sevilla (0-1) y Barcelona (2-1) en las tres primeras jornadas de la liga regular.

Esta noche a partir de las 20:00 horas, los de Míchel González reciben al Elche en el Coliseum Alfonso Pérez con el objetivo de sumar la primera victoria del curso. Los ilicitanos llegan al sur de Madrid en decimocuarta posición con dos puntos, a uno del descenso.