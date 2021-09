La clave en la mejoría de Vinicius puede estar en Ancelotti

A ningún madridista le está dejando indiferente el espectacular comienzo de temporada de Vinicius Junior en el Real Madrid.

La temporada pasada, la última de Zidane, dejaba tantos claros como oscuros en sus respectivas apariciones, una irregularidad que le llevaba a ser cuestionado en diferentes momentos a lo largo del curso.

Sin embargo, la temporada 2021-2022 comienza de forma diferente: no sólo su presencia en el equipo ha tomado más cuerpo, sino que su participación se traduce en goles. Vinicius es, después de tres jornadas, el segundo máximo goleador del Real Madrid. Marcó al Deportivo Alavés, hizo un doblete ante el Levante y volvió a marcar frente al Celta de Vigo, en la vuelta del público al Santiago Bernabéu más de un año y medio después.

Audio









Ancelotti: ¿la clave en su mejoría?

La corresponsal en Madrid de TNT Sports Tati Mantovani, asegura que su "trabajo diario se empieza a ver" y la clave puede estar en el entrenador, Carlo Ancelotti: "Vini y Ancelotti se llevan muy bien, hablan mucho y puede ser una de las claves por las que se está viendo una de las mejores versiones", analizó en Deportes COPE este lunes.

Benzema para a Movistar sobre Vini Jr: "É um fenômeno, é jovem, eu gosto muito de jogar com ele. Falo muito com ele. Ele demostrou que pode jogar sempre nesta equipe" — Tati Mantovani (@tatimantovani) September 12, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La euforia con la que celebró su gol este domingo frente al Celta, abrazándose a varios aficionados en la grada se debe a que Vinicius "tenía muchísimas ganas de volver al Bernabeu. Él se siente totalmente madridista y tenía muchas ganas de jugar con público", explicó Mantovani.

La periodista brasileña cree que sigue siendo un error meterle tanta presión: "Cuando Vinicius va bien está en el cielo y cuando no está bien, está en el infierno. Creo que no hay que meterle tanta presión. Tiene 21 años y carga con un peso que otros futbolistas de su edad no cargan".

?? ENCUESTA @deportescope



?????? Lo de Vinicius de ayer... — Deportes Cope (@deportescope) September 13, 2021