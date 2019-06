Cillesen firma por el Valencia a cambio de 35 millones de euros

El meta holandés Jasper Cillessen (Nimega, Holanda, 1989) se ha convertido en nuevo jugador del Valencia a cambio de 35 millones de euros, según ha confirmado el FC Barcelona mediante un comunicado.

El portero se despide del Barcelona con poco protagonismo, ya que siempre ha sido la sombra de Marc André Ter Stegen. Solo ha sido habitual en los partidos de Copa del Rey y en tres temporadas su historial se ha engordado con cinco títulos: 2 Ligas, 2 Copas y una Supercopa de España.

I am really proud to have signed for Valencia CF. I am really excited to play in Mestalla!!



Estoy muy orgulloso por haber firmado por el Valencia CF. Estoy realmente emocionado por jugar en Mestalla!! https://t.co/LZihhCeiuS