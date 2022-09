Chen Yansheng, sobre la salida frustrada de RDT: "No ha habido ningún error en su gestión"

El presidente del Espanyol, Chen Yansheng, ha afirmado este viernes en el RCDE Stadium que "no ha habido ningún error en la gestión de la salida de Raúl de Tomás", en referencia al frenético cierre del mercado de fichajes de verano.

El Rayo Vallecano y la entidad blanquiazul alcanzaron un acuerdo para su marcha, pero la documentación no llegó a tiempo a LaLiga. En este sentido, el mandatario recordó que no recibieron ninguna oferta "en todo el mercado" y no se llegó a una entente "el último día" del plazo para cerrar las plantillas.

El Rayo se queda sin Raúl De Tomás tras no llegar a tiempo los papeles para el traspaso Espanyol y Rayo habían llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero internacional español a cambio de 13 millones de euros, pero la documentación no entró a tiempo. 02 sep 2022 - 00:26

Chen Yansheng ensalzó la calidad del punta, del que reconoció que manifestó su voluntad de "salir" del club, y la capacidad de gestionar la situación del técnico, Diego Martínez: "Es uno de los mejores entrenadores y Raúl de Tomás, uno de los mejores jugadores. No hay problema y, si lo hay, seremos capaces de solventarlo".

Respecto a la confección final de la plantilla, el mandatario se mostró "satisfecho en todos los sentidos" por el resultado del mercado de fichajes. El presidente subrayó que en este curso "el bloque es más competitivo" que en anterior y ensalzó el protagonismo de la cantera, que definió como "los diamantes" del escudo.

El empresario chino puso una nota "alta" al mercado de fichajes del Espanyol y recordó que el club acumula ya tres temporadas sin realizar una gran venta. "Nuestra plantilla es mejor sin desprendernos de futbolistas importantes", reflexionó el presidente blanquiazul.

Por otra parte, Chen Yansheng insistió en desmentir su intención de vender el club: "Nunca lo he puesto en venta y no hemos recibido una oferta real de compra. Soy consciente de que ha habido rumores constantes". El dirigente recordó que ha demostrado su "compromiso" en distintas ocasiones.