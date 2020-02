Cerezo: "Es muy difícil pitar un penalti, el VAR está para revisarlo todo, no ha habido justicia ni claridad"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, atendió a Mónica Marchante en los micrófonos de Movistar al término del encuentro que enfrentó al Real Madrid y al Atlético y que se llevó el equipo blanco 1-0 con gol de Benzema.

Cerezo se mostró muy satifecho con la primera parte que realizó su equipo y apunta que fue "una parte espléndida, para haber marcado un par de goles" y mosotró su apoyo a todos los jugadores porque "han hecho un gran partido".

Una de las jugadas del partido fue en el minuto 31 por un posible penalti de Casemiro a Morata y sobre esta jugada el presidente rojiblanco se volvió a mostrar muy crítico con el VAR: Si el VAR está para algo, está para revisarlo todo y yo creo que es revisable, y desde mi punto de vistar ese es un penalti claro. "Sé que es muy difícil pitar un penalti, y pitar un penalti entre dos equipos como Real Madrid y Atlético. Si el VAR está para algo, está para revisarlo todo no ha habido justicia ni claridad".

Enrique Cerezo acabó con una nueva crítica al videoarbitraje: "Es de revisión de VAR, ese VAR que quiere todo el mundo, no es var con B, es VAR con V, para verlo visto y no se ha molestado para ir a verlo, ¿entonces para qué queremos el VAR?"

Cerezo: "Era un penalti claro. El VAR está para tener justicia y claridad y aquí no ha habido ni justicia ni claridad.

Tema Cavani, me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y familiares. No estamos para que nos atraquen". #QueridosVecinos pic.twitter.com/hTMpc7Y5ov