Casemiro está estudiando la propuesta del Manchester United

Parece que el Manchester United ha venido a pescar en Madrid. Además de Joao Félix, los red devils están interesados en hacerse con Carlos Henrique Casemiro. Según adelantó Miguel Ángel Díaz el miércoles en el Partidazo de COPE, el brasileño esta estudiando la propuesta del equipo inglés. Una oferta que podía ser interesante para el jugador de 30 años. El equipo de Manchester le ofrece un contrato de cinco años.

Este jueves en Deportes COPE hemos podido conocer las cifras que maneja el United. Según ha contado Melchor Ruiz en el programa, se trata de una oferta realmente tentadora para el centrocampista brasileño. El jugador percibiría una cantidad algo inferior al doble que cobra actualmente en el Real Madrid, lo que situaría a Casemiro entre los mejores pagados de la Premier League.

A este dinero habría que tener en cuenta también los cinco años que le propone el United, dos años más de los que tiene firmados con el conjunto blanco. Actualmente, el brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2025. Además, los blancos tienen como norma de la casa la renovación año a año para los jugadores que tengan más de 30 años. Otro motivo más para que Casemiro se piense la oferta.

De momento el Real Madridno le ha puesto precio al centrocampista brasileño porque no quieren desprenderse de su quinto capitán, pero en caso de que el jugador quisiese ir al equipo de Old Trafford, los blancos esperarían sacar una tajada importante por el futbolista. Por ahora, el conjunto madrileño no ha recibido ninguna oferta formal por el futbolista, pero según ha informado Arancha Rodríguez este jueves en Deportes COPE, el Madrid solo empezaría a hablar a partir de los 70 millones de euros.

Por su parte, según ha podido saber Melchor Ruiz, Casemiro está agradecido por la oferta del Manchester United, pero todavía no le ha respondido al conjunto inglés ni tampoco le ha informado al Real Madrid de que se quiera ir. Mientras se resuelve su futuro, el brasileño se ha ejercitado este jueves con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de los blancos en Valdebebas.