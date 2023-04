Carvalhal, entrenador del Celta, explica por qué le pidió la camiseta a Militao

El Real Madrid consiguió una victoria cómoda ante el Celta, gracias a los goles de Asensio y Militao, y sigue con su buena racha ante un club gallego que no tuvo su mejor día. Tras el partido, hubo un gesto que ha levantado cierta polémica entre los aficionados vigueses. Carlos Carvalhal, el entrenador portugués del Celta, pidió la camiseta a Éder Militao al término del partido. Un gesto poco usual entre técnico y jugador rival, y que Carvalhal tuvo que explicar más tarde en rueda de prensa.

El entrenador aseguró, sobre todo, que le daba igual que quedase mal, y que a Militao, al que elogió, ya le conocía del Oporto. El motivo de pedirle la camiseta no es otro que familiar. "Le había dicho antes del partido que era el mejor defensa del mundo y me ha hecho gol, le di moral, le debí decir que era el peor. No queda muy bien un entrenador coger la camiseta en el campo. He pedido dos en mi carrera, la de Petr Cech y otra a Militao. Lo hago porque me la ha pedido mi hijo, me da igual si queda bien o no", afirmó.

Un gesto poco usual, y que habla también de la personalidad del técnico portugués.